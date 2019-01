Equinor selger verdens første flytende vindmølle til Unitech

Den første store flytende vindmøllen, Hywind, som daværende StatoilHydro utviklet og plasserte i havet vest av Karmøy i 2009, er nå solgt. Kjøper er Unitech som har store ambisjoner for videre satsing innen vindkraft til havs.

Bernt Hellesø, gründer og eier av Unitech, sier at Hywind som produserer strøm i havet 13 kilometer fra land, gir Unitech en unik mulighet til å teste ut sine nye høyspentkabler under svært realistiske og røffe forhold.

Unitech har gjennom nær 30 år hatt utvikling av undersjøiske kabler og kabelkoblinger som sitt viktigste forretningsområde. Selskapet har blant annet produksjonsanlegg på Stord. Hellesø sier at de nå har under utvikling en ny type høyspentkabel basert på aluminiumstråd, en kabel som spesielt er utviklet med tanke på transport av strøm fra havvindmøller og inn til land.

Legger til rette for flere aktører

– Dessuten vil kabelen som nå ligger mellom Hywind-mølla og landfallet på Sandve i Karmøy ha kapasitet til økt strømproduksjon. Dermed vil vi invitere flere aktører som kan teste ut andre typer flytende havvindmøller og annen teknologi. Vi ønsker å tilrettelegge dette området til beste for flere aktører som vil utvikle teknologi innen fornybar energiproduksjon til havs, sier Hellesø.

Han røper også planer som Unitech har for et nyinnkjøpt 100 dekar stort område i Tømmervika på Stord. Her er ambisjonen å bygge en base for sammenstilling av flytende havvindmøller av typen Hywind.

Der vil Hellesø også ta inn Hywind-demo for demontering når den tid måtte komme.

– Hva måtte dere betale for Hywind-demo?

– Betingelsene for overtagelsen er konfidensielle mellom partene. Men vi fikk kjøpe Hywind-demo til en rimelig og fornuftig pris. Men samtidig har vi forpliktet oss til å fjerne og demontere vindmøllen i tidens fylde. Det vil koste oss flere titalls millioner kroner, sier Hellesø, som regner med at den flytende vindmølla vest av Karmøy vil produsere strøm i minst ti år til.

I 2018 fikk Unitech med partnere tildelt status som «Sustainable Energy Norwegian Catapult Center» og «Arena Norwegian Offshore Wind Cluster». Ifølge Hellesø blir dette viktige arenaer for utvikling av ny teknologi, lavere kostnader og mindre fotavtrykk.

– Denne statusen har også tilført oss midler som vi nå investerer i dette utviklingsprosjektet, sier Hellesø.

Flytende vind: Både norske og utenlandske aktører vil bygge Norges første havvindpark

Equinor satser i Skottland

Byggingen av verdens første store flytende havvindmølle kostet i sin tid nær 400 millioner kroner, hvorav statlige Enova bidro med 59 millioner.

Hywind demo består av et dyptgående stålskrog som stikker 100 meter under havflaten. Skroget er fylt med 3500 tonn ballast, mens hele konstruksjonen veier ca. 5300 tonn. Skroget er festet til havbunnen via kjettinger til tre anker. Diameteren på rotoren til vindturbinen er 82,4 meter. Turbinen er levert av Siemens og har en kapasitet på 2,3 Megawatt som årlig kan produsere strøm nok til 400 husstander.

– Vi er glade for at Unitech nå tar over eierskap og drift av turbinen, sier direktør for operasjoner i Nye energiløsninger i Equinor, Beate Myking.

Hun legger til at Hywind demo har vært svært viktig for Equinors utvikling av flytende havvind siden den kom i drift for 10 år siden.

At turbinen fortsatt vil benyttes for innovasjon er verdifullt også for Equinor. Flytende havvind vil bli en betydelig kilde til energi fremover og vi tester også dette i fullskala ved vår flytende havvind-park i Skottland, sier Myking.

I 2017 åpnet Equinor en vindpark til havs, 25 kilometer utenfor Peterhead i Skottland. Her er nå fem vindmøller av Hywind-typen i full produksjon. Parken har en kapasitet på 30 Megawatt. Disse fem havvindmøllene ble sammenstilt og klargjort på Stord før de ble slept til Skottland.

I Europa mente de ideen var sprø: Nå leverer Hywind 2 nok strøm til 20.000 britiske hjem

Nye muligheter

I kjølvannet av Hywind demo ble det etablert et senter, Metcentre, på Karmøy som skulle legge til rette for videre teknologiutvikling. Daglig leder ved dette senteret, Arvid Nesse, sier seg svært tilfreds med turbinen forblir plassert utenfor Karmøy som del av et senter for utprøving av ny teknologi.

I løpet av året vil myndighetene åpne ett eller to områder i Nordsjøen, for utbygging av vindkraft.

– Når Unitech nå overtar Hywind demo og kan legge til rette for at flere aktører kan utvikle teknologi, vil det kunne kvalifisere mindre og mellomstore bedrifter til å kunne ta del i den kommende utbyggingen, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) som er medlem av energi og miljøkomiteen.