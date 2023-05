Equinor og partnere har besluttet å bygge ut olje- og gassfelt i Brasil

Equinor eier 35 prosent og er operatør på feltet. Repsol Sinopec eier også 35 prosent, mens det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras eier 30 prosent.

Blokken ligger i Campos-bassenget i det brasilianske pre-salt-området. Området inneholder utvinnbare reserver av gass og olje/kondensat på over én milliard fat oljeekvivalenter.

Konseptet som er valgt for BM-C-33, er basert på produksjon fra brønner som skal kobles til et flytende produksjons- og lagerskip, der olje/kondensat og gass vil bli behandlet og tilrettelagt for salg.

Produksjons- og lagerskipets produksjonskapasitet er på 16 millioner kubikkmeter gass per dag. Planlagt oppstart er i 2028.

– Investeringsbeslutningen for BM-C-33 er en viktig milepæl for partnerne og for Equinor. Sammen med partnere og leverandører har vi utviklet et betydningsfullt prosjekt som vil forsyne Brasil med energi for å møte landets økende energibehov. Prosjektet vil skape verdi for eiere og samfunnet samt bidra til lokal næringsutvikling, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.