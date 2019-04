Equinor og Total klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Seks arbeidere omkom og 22 ble skadd da to kraner kolliderte under byggingen av en oljeplattform til Martin Linge-prosjektet på norsk sokkel. Ulykken skjedde 1. mai 2017 på verftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.

Ifølge en pressemelding fra Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) er Equinor, sammen med oljeselskapet Total, oljeserviceselskapet TechnipFMC og det koreanske Samsung-verftet klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, skriver Dagsavisen.

Oljeselskapet anklages for manglende åpenhet og dialog med berørte parter, ettersom selskapet nekter å offentliggjøre rapporten som tar for seg ulykkesårsaker og ansvarsforhold.

Klagen er levert til OECDs kontaktpunkt i Norge av sørkoreanske fagforeninger og de etterlattes representanter. OECDs kontaktpunkt kan kun gi ikke-bindende vurderinger i innklagede saker, ettersom de ikke har dømmende makt.

Martin Linge-plattformen ble satt på plass i fjor, etter at prosjektet har vært plaget av en rekke utsettelser og kostnadsoverskridelser.