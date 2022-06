Equinor kjøper seg inn i gasskraftverk som skal drives med hydrogen

Med kjøpet skal Equinor og SSE Thermal bidra til avkarbonisering i Storbritannia, samtidig som Equinor utvikler overgangen til hydrogen. Det melder Equinor tirsdag.

Kraftverket Saltend Power Station er nøkkelanlegget i kjøpet. Det er et konvensjonelt gasskraftverk som bruker naturgass, lokalisert i Storbritannia. Planen er at gasskraftverket skal bruke opptil 30 prosent hydrogen fra 2027. Ambisjonen er etterhvert at det vil øke til 100 prosent.

Kraftverket har en installert kapasitet på 1.2 GW og brukes til å bidra med strøm i perioder hvor det kommer lite strøm fra sol og vind.

– Dette oppkjøpet sammen med SSE Thermal viser vår forpliktelse til å bygge et bredt energisamarbeid med Storbritannia. Vi vil fortsette å arbeide for å forsyne det britiske markedet med pålitelig energi og for å redusere utslippene gjennom å tilby overgang til hydrogen gjennom vårt hydrogenprosjekt H2H Saltend, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midstrøm og prosessering i Equinor i meldingen.

– Å bidra til fleksibel strømforsyning med lave CO2-utslipp for å støtte væravhengig, fornybar energi er avgjørende for å sørge for energisikkerhet gjennom energiomstillingen, fortsetter hun.

Eqiunor viser til prosjektet H2H Saltend som en mulig kilde til hydrogenet. H2H Saltend skal reformere naturgass til hydrogen ved karbonfangst og lagring. Det er mer enn 95 prosent av CO 2 -innholdet som fanges.

I 2021 fikk Equinor offentlig støtte til tre prosjekter i Storbrittania med mål om redusere utslippene fra industrien. Året før la Boris Johnson, britenes statsminister, fram en klimaplan med mål om 5 GW ny hydrogenproduksjon årlig og lagre 10 millioner tonn CO 2 i året innen 2030.

Fra kull til hydrogen

Mick Farr, direktør for Triton Power sier i meldingen at avtalen vil gjøre det mulig for Triton Power å fortsette å tilby kritisk viktig netttjenester og fleksibel kraftproduksjon, samtidig som det bygger på hva Triton Power allered har gjort innen avkarbonisering.

– Jeg har vært spesielt imponert over visjonen og engasjementet til Equinor og SSE Thermal, og mener de har evnene og kunnskapen som kreves for at prosjektene vi jobber med kan utvikles raskt, sier Farr.

Kraftverket ligger i Humber-regionen, som er Storbritannias største industriklynge. Industriklyngen har et årlig utslipp på over 12 millioner tonn CO 2 . Det er 50 prosent mer enn den nest største industriklyngen i Storbritannia. I følge Equinor blir avkarbonisering avgjørende for at industrien skal overleve målet om netto null utslipp.

Hydrogenprosjektet H2H Saltend skal tilby industrien å bytte fra kull til hydrogen. I tillegg til fleksibel kraft til å støtte varierende strømproduksjon fra fornybart.