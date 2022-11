– BeGreen representerer en viktig byggestein for vår industrielle fornybarposisjon i Europa, i tråd med vår ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor i en pressemelding.

Etter transaksjonen vil BeGreen være et heleid datterselskap av Equinor, og dagens ansatte og ledelse vil fortsette å utvikle solenergiprosjekter.

Har lever 700 MW.

Siden etableringen har BeGreen utviklet, solgt og levert solenergikapasitet på mer enn 700 MW, skriver Equinor.

Per i dag har BeGreen etablert en utviklingsportefølje med prosjekter fra tidlig- til middels modenhetsgrad på over 6 GW i Danmark, Sverige og Polen med en gjennomsnittlig prosjektstørrelse på 300 MW.

Anders Dolmer, konsernsjef i BeGreen, sier seg fornøyd med oppkjøpet:

– Med det nye eierskapet vil vår finansielle kapasitet styrkes, slik at vi i enda større grad kan bidra til det grønne skiftet i Europa, sier han.

– For Equinor er dette et nytt steg mot målet om å bli en markedsorientert kraftprodusent, sier Pål Eitrheim.

Equinor har en plan

Equinor lanserte i fjor en plan for hvordan de skal få til en raskt omstilling av selskapet. De forventer å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel, samtidig som en betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035.

Equinor har de siste årene gjort flere investeringer i solenergi, blant annet i et solenergi anlegg i Brasil og et i Argentina. I Polen har Equinor kjøpt den polske fornybarselskapet Wento og selskapets solenergiportefølje i Polen på 1,6 gigawatt (GW).

Equinor har også en 13,1 prosent eierandel i norske Scatec.