Equinor innleder samarbeid med U.S. Steel om hydrogen og karbonfangst

U.S. Steel er blant verdens største stålprodusenter og har store industrianlegg i delstatene Ohio, West Virginia og Pennsylvania. I går inngikk selskapet en intensjonsavtale med Equinor hvor de sammen skal se på mulighetene for karbonfangst (CCS) og hydrogenutvikling.

Satsingen vil skje i Appalachene og vil ifølge U.S. Steel være et viktig bidrag mot et nullutslipp innen 2050 i USA.

– En vellykket utvikling av hydrogen- og CSS-teknologi i dette fjellområdet vil kreve investeringer, samarbeid og utvikling på tvers av politiske og oppfattede barrierer, sier direktør for strategi og bærekraft Richard Fruehauf i en pressemelding fra U.S. Steel.