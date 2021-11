Equinor, Hydro og Panasonic dropper batterifabrikk i Norge

Equinor, Hydro og Panasonic har besluttet å skrinlegge planene om en batterifabrikk i Norge, opplyser Hydro i en pressemelding.

Hydro skriver at det er en «samlet vurdering av business-scenario» for deltakelse i den europeiske batteriverdikjeden som er bakgrunnen for at de tre selskapene har besluttet å droppe planene.

Ingen av partene har planlagt videre aktivitet på dette tidspunktet, heter det i pressemeldingen.

Etter planen skulle fabrikken ha skapt rundt 2.000 norske arbeidsplasser.