Equinor er én av minst 17 aktører som har signalisert at de vil bygge ut havvind på feltet Sørlige Nordsjø II. I dag inngikk Ap og Sp et forlik med SV, MDG og KrF om å bygge Sørlige Nordsjø II, til tross for at rammen for subsidier har økt fra 15 til 23 milliarder.