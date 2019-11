Elektroencefalografi (EEG)

Epilepsi-pasienter aner ikke hvor mange anfall de har. Nå kan nytt implantat hjelpe

Epilepsi-pasienter har problemer med å registrere når de faktisk får et anfall. Dette gjør det vanskelig å medisinere korrekt. Nå viser et nytt studium at et danskutviklet implantat er mye flinkere til å overvåke hjernens elektriske bølger enn pasientenes egne notater.