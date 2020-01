Enova lanserer tre nye støtteordninger for å få fart på utbygging av landstrøm til skip

De tre nye støtteordningene tar sikte på å bygge et levedyktig marked for landstrøm. Klimanytten og økonomien i et landstrømanlegg avhenger av hvor mye det blir brukt, og støtteordningene er et forsøk på å få fart på omsetningen av strøm til skip.

De tre ordningene ble presentert på Enovakonferansen onsdag denne uken og innebærer støtte til ombygging av skip, infrastruktur og forprosjekter. Ønsket fra Enova er å stimulere både tilbudet og etterspørselen etter landstrøm i en periode.

Selv om det allerede er delt ut 600 millioner kroner i støtte til 89 landstrømanlegg over hele landet, er det kun et fåtall fartøy som har muligheten til å bruke dem. Støtten til skip blir en del av det allerede eksisterende Nullutslippsfondet.

– Gjennom Nullutslippsfondet gjør vi det nå mulig for rederiene å få støtte til å installere landstrømsystem i fartøyene. Støtteordningen minner om elvarebil-tilbudet vi lanserte i fjor i den forstand at søknadsprosessen er enkel og rask, og det er faste og forutsigbare støttesatser, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Dette er de tre støtteordningene:

Investeringsstøtte til etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading:

Enova støtter offentlig tilgjengelige landstrømanlegg i norske havner. Anleggene skal driftes på markedsmessige vilkår, være bygget i henhold til landstrømstandarden og for minimum 125 ampere og 400 volt.

Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader, men ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå en positiv netto nåverdi, basert på normalavkastningen for maritim transport.

Det legges opp til to søknadsfrister i året. Førstkommende frist er 1. april 2020.

Forprosjektstøtte:

Enova tilbyr støtte til å gjennomføre forprosjekt som gir tilstrekkelig dokumentasjon til å fatte en investeringsbeslutning om å etablere landstrømanlegg. Sluttrapporten fra forprosjektet vil også inneholde det som trengs for å søke Enova om investeringsstøtte.

Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader, men ikke mer enn 500 000 kroner.

Det legges opp til tre søknadsfrister i året. Førstkommende frist er 1. april 2020.

Støtte til ombygging av fartøy: