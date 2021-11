– Enormt potensial for kommunal automatisering

Ut fra det gode gamle kartet har det vokst fram en digital revolusjon. Nå dreier det seg om mye mer enn adresser og veier. Det tar Google Maps seg av. Men under slike praktiske apper som gir oss en ny måte å orientere oss på finnes det et vell av informasjon som er knyttet til geografi. Alt fra hvordan søpla blir hentet til hvordan vann, kloakk og strøm er koblet til og forbruk leses av. Det er nesten ikke grenser for hvor mye informasjon som er knyttet til adresser og geografi.

Det betyr også et enormt potensial for automatisering. Folk kan betjene seg selv på et utall måter. Da går prosessen raskere, blir mer nøyaktig og brukerne blir mer fornøyde. Litt som Skatteetaten har gjennomført.

Stort potensial

Norkart har norske kommuner og byggebransjen som store kunder. De håndterer enorme datamengder på vegne av dem i sine skyløsninger. Hver dag gjøres folk og datamaskiner over 40 millioner oppslag. Samtidig skjer det i snitt 50 000 oppdatering av matrikkelen. Det høres mye ut, men vi har bare pirket i det store potensialet for effektivisering.

Fra å være et tradisjonelt selskap som bygget kart basert på flyfoto, er Norkart i dag et programvareselskap som også driver en digital plattform for geografisk informasjon.

I dag snakker vi med selskapets administrerende direktør, Bent Brugård som har ledet selskapet de siste ti årene. Han var også en av de tidlige internettpionerene her i landet og faktisk Jans sjef en periode. Nå gir han seg i kartbransjen og går inn i advokatbransjen hvor han også ser store muligheter for digital rasjonalisering.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn.

