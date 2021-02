Enorme tap for verdens oljegiganter

Selskapene var fra før under press på grunn av klimaendringene.

Kjempene BP, Chevron, ExxonMobil, Shell og Total har samlet rapportert tap for 2020 på til sammen 77 milliarder dollar.

Mye av tapene er riktignok forårsaket av regnskapsmessige endringer for å reflektere fall i verdien av selskapenes aktiva – men nedgangen i oljeprisene har likevel svidd kraftig.

Her hjemme varslet Equinor onsdag selskapets tidenes største underskudd på 550 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Pumpet videre

Sjefen i Shell, Ben van Beurden, omtaler 2020 som helt ekstraordinært.

– Alle kommer til å huske fjoråret som noe spesielt, det skjedde store endringer. Vi fikk store og uventede utfordringer, sier Total-direktør Patrick Pouyanne.

Koronaviruset og nedstengningene som skulle demme opp for smitten, forårsaket en kraftig nedkjøling av verdensøkonomien. Den internasjonale lufttrafikken ble blant annet nærmest parkert.

Til tross for at etterspørselen stupte, tok ikke de store oljenasjonene den nødvendige beslutningen om kutt i produksjon, og prisene falt kraftig i mars.

Smertefulle kutt

Oljeselskapene sto fra før overfor store endringer som følge av en bevegelse vekk fra fossilt brensel for å møte klimaendringene.

Kredittvurderingsselskapet S&P Global Ratings mener at endringer i bruken av energikilder, ustabile priser og den svake lønnsomheten øker risikoen for olje- og gassprodusentene. De sier selskaper som Chevron, ExxonMobil, Shell, Total og kinesiske CNOOC er til vurdering og står i fare for å få sin kredittvurdering nedgradert.

– Oljeselskapene er på stadig tynnere is nå med kombinasjonen av klimaendringer og store hendelser som koronapandemien, sier professor David Elmes ved Warwick Business School. Han mener presset for å gjøre endringer øker.

Noen europeiske oljeselskaper har tatt signalene og har begynt å utvide virksomheten, blant annet med investeringer i fornybar energi. Smertefulle kostnadskutt er også satt i verk.

Selskapet Total har planer om å skifte navn til TotalEnergies. Tanken er at dette bedre skal reflektere deres økte engasjement i nye energikilder.

Vegrer seg

– Bakgrunnen for at selskapene skaffer seg flere bein å stå på er klimakrav, press fra investorer, aksjeeiere og til og med kunder som ønsker at oljeselskapene skal kutte olje og gass, sier professoren François Leveque ved Mines-Paris Tech.

Amerikanske oljeselskaper har tradisjonelt vegret seg mot å åpne for fornybare energikilder. ExxonMobil har etablert en seksjon som skal jobbe med nye utfordringer, men selskapet har hovedsakelig oppmerksomheten rettet mot karbonfangst som skal redusere utslipp fra egne produksjonsanlegg.

– De drives av ønsket om kortsiktig profitt, det amerikanske markedet liker ofte ikke selskaper som har for bred satsing, forklarer professoren.