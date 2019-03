En viktig bok på kvinnedagen

Podcasten Teknisk Sett markerer 8. mars med en spesial for dagen.

Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes lanserte denne uken boken «Hvem spanderer – Fordommer du ikke visste du hadde», og Teknisk sett har tatt en prat med Sunde om boken og funnene og opplevelsene som kommer frem i den.

Marie Louise Sunde er lege og har i tillegg en doktorgrad. Hun jobbet mange år som kirurg, men tok en pause i jobben blant annet for å være forfatter og medgründer av ShesGotThis/Hun spanderer (en frivillig organisasjon som jobber mot diskriminering). Vi snakket med henne om bakgrunnen for boken og om innholdet.

«Hvem spanderer – Fordommer du ikke visste du hadde» tar opp temaer som helhetlig styring og endringsledelse for økt verdiskaping gjennom reell kjønnsbalanse. Den peker på at bevisst og bevisst diskriminering hindrer innovasjon og verdiskaping – og at noe er det nesten komisk lett å gjøre noe med.

Podcasten er tatt opp i forbindelse med et møte i samarbeid mellom TU og Polyteknisk Forening. Samtalen foregikk i PFs lokaler med publikum til stede.

Kristine Masdal Aadne fra Lørn.tech var lydtekniker, og har tatt opp denne live-podcasten.

