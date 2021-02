En million kvadratmeter: Her kommer Norges 13 nye og oppgraderte sykehus

Nå planlegges og bygges det sykehus for mer enn 80 milliarder kroner fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

De 13 sykehusene har et planlagt bruttoareal på nær én million kvadratmeter. Dette kommer i tillegg til de om lag fem millioner m2 helsetjenesten har fra før.

I tillegg til sykehusene skal det bygges nye landingsplasser for de nye redningshelikoptrene av typen AgustaWestland AW101.

I Stavanger er spaden satt i jorda for byens nye universitetssykehus. Det blir fem ganger så stort som Munchmuseet og spekket med ny teknologi.

