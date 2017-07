En kokong beskytter toppen av en av verdens største skyskrapere

39 tonn stål tok heisen 330 meter opp i lufta. En stålkokong ble løsningen da Skanska tok på seg et byggeoppdrag høyt oppe i New Yorks mest berømte skyskraper

Empire State Building er en av verdens mest kjente bygninger, med over 4 millioner besøkende per år. Via antennene på toppen sender 19 radiokanaler og et dusintalls tv-kanaler.

I løpet av våren og forsommeren har det blitt installert en ny antenne for FM-sendinger, og konstruksjonen rundt mastene har blitt forsterket.

Men for å kunne gjøre det, måtte man løse mange problemer:

Byggearbeidene skulle foretas 330 meter over bakken, rett ovenfor 102. etasje. Det måtte være trygt for dem som utførte jobben. Man skulle ikke stenge besøksetasjene.

Samtidig måtte radio- og tv-kanalene kunne fortsette å sende.

Testet i vindtunnel

Skanska USA fikk i oppdrag å gjøre jobben, sammen med eiendomsbedriften JLL.

Empire State Building, innviet 1931 Er 381 meter høy, inkludert antennetårnet. 102 etasjer.

Med spiret på toppen rager bygningen 449 meter opp i lufta.

Stor turistattraksjon i NYC. Inneholder forøvrig kontorer, blant annet har Skanska USA hovedkontor sitt der.

Løsningen ble en stålkonstruksjon i form av en kokong som omslutter antennetårnet.

Kokongen ble først testet i en vindtunnel. Kravet var at konstruksjonen skulle klare vindkast på 44 meter per sekund. I testen kom vindhastigheten opp til 63 meter per sekund innen støttedeler knakk.

Byggingen av kokongen startet i fjor. På bilder ser man bygningsarbeidere i svimlende situasjoner, med Manhattan langt under seg. Da konstruksjonen var ferdig, var arbeidsplassen helt innelukket.

Tas ned bit for bit

– Det var som å jobbe hjemme i kjelleren sin, sier Scott Seydor, som er Skanskas prosjektleder for konstruksjonen, til den amerikanske teknikkavisen ENR.

På grunn av begrenset størrelse på heisene så høyt oppe i huset, har de største stålbjelkene vært bare 2 meter lange. Til sammen har 39 tonn stål blitt transportert opp, og delene til kokongen veide 22 tonn.

– Hvis vi hadde kunnet ta opp deler som var 25 fot lange (7,6 meter) hadde vi satt pris på det, sier direktør Peter Sjolund hos byggeieren Empire State Building Trust til ENR.

Jobben skulle avsluttes i juni, konstruksjonen skal rives og hentes ned, bit for bit.

Artikkelen ble først publisert på Nyteknik.no.