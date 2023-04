Én død og fem skadd da garasjeanlegg kollapset i New York

Én person er bekreftet død og fem andre er skadet. Det opplyser New Yorks borgermester Eric Adams.

Det er konsekvensene etter at et tre etasjer høyt parkeringshuset kollapset ved 16-tiden tirsdag. Bygningen ligger nær City Hall, Brooklyn Bridge og New York-børsen. Videoopptak fra folk nær stedet viste biler hengende fra bygningens delvis sammenraste øverste etasje.

– Det kjentes ut som et jordskjelv, sier Liam Gaeta, som studerer på Pace University like ved. Han sier at han hørte «en høy lyd og kraftig rumling, og så ble vi alle evakuert».

Andre studenter beskriver hvordan de hørte skrik og at de så biler falle ned i bygningen.

Lokale myndigheter beskrev sent tirsdag kveld norsk tid bygningen som meget ustabil, og opplyste samtidig at alle som jobbet i bygningen da den kollapset, er gjort rede for.