Hjelper tregt marked: Over 2500 bedrifter har fått støtte til å kjøpe elektrisk varebil

– En veldig bra ordning, sier Alexander Bruvoll.

Han er daglig leder i vinimportøren Grappolo i Oslo, og har nylig fått innvilget 25.000 kroner til innkjøp av elektrisk varebil.

– Insentivene for å kjøpe elektriske varebiler i Oslo trengs. I dag er ikke rekkevidden på disse bilene god nok, i hvert fall ikke til mitt bruk, sier Bruvoll.

Gulrot til næringslivet

Fra tilbudet ble gyldig 27. august, har Enova gitt ulike norske bedrifter støtte til innkjøp av 2503 elektrisk varebiler.

– Responsen har vært kjempegod, sier Daniel Milford Flathagen i Enova. Foto: Enova

– Responsen har vært kjempegod, sier Daniel Milford Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i Enova.

Han forteller at et vell av små og store aktører i alle bransjer har søkt og fått innvilget støtte.

– En stor del står leasingselskapene for. Det overrasker oss ikke, det er positivt at de vil tilby elektriske varebiler til sine kunder, sier Flathagen.

Han forteller at søkerne spenner vidt, fra håndverkere og kommuner til folk som driver med saftproduksjon, kafédrift og reindrift.

Bakgrunnen for støtteordningen er å lokke næringslivet over på utslippsfri kjøring.

– Vi har sett hva som er mulig i personbilmarkedet. Men også for varebiler er det klare mål om nullutslipp opp mot 2025, sier Flathagen.

– Det elektriske varebilmarkedet har tatt litt tid å komme i gang. Men nå føler vi at tiden er riktig, nå er det flere modeller å velge mellom, sier han.

Opp til 50.000 kroner

Kun helelektriske varebiler kan få Enova–støtten. Hvor mye støtte man kan få, er regnet ut etter motorkraften på bilen. Med effekt på under 80 hk, er støtten 15.000 kroner. Mellom 80 og 120 hk tilsier 25.000 kroner i støtte, mens varebiler på over 120 hk kan få 50.000 kroner i støtte. I tillegg kan man få 5000 kroner i støtte til fastmontert lader.

– Det er en automatisk søkeprosess, det er ingen saksbehandlere sier ja eller nei. Dette går på noen minutter, sier Flathagen.

– Er det mange som har fått nei?

– Alle som får til å søke, får ja. Vi har ikke lov til å gi støtte til selskaper som er i økonomiske vansker, så vi gjør en sjekk av dette først, sier Enova-rådgiveren.

– Mer konkurransedyktig

Han er overbevist om at ingen vil tjene seg rik på dette.

– Elektriske varebiler er dyrere enn vanlige varebiler. Det er ikke Enovas oppgave å gjøre elektriske varebiler billig, men mer konkurransedyktig, sier han.

– Hvor lenge varer tilbudet?

– Vi må følge utviklingen, og se hvor lenge det er behov. Vi er her for å få elbilmarkedet opp i far. Men vi kommer til å trappe ned satsene over tid, og da gir vi beskjed om dette tre måneder i forveien, sier Flathagen.

– Støtten ikke viktigst

Likevel er det ikke Enova–støtten som er hovedårsaken til at vinimportør Bruvoll nå skaffer seg sin første elektriske bil.

– 1. mars neste år skal elektriske varebiler på grønne skilter slippe bompenger i Oslo. Man tar jo med seg det man kan, sier Bruvoll.

Foreløpig har han ikke bestemt seg for hvilken biltype som skal frakte klirrende vinflasker ut til Oslos restauranter.

– Det går jeg gjennom i disse dager. Kanskje blir det leasing. Mest sannsynlig havner jeg på den varebilen til Nissan, 200-etellerannet. Det er den som har best rekkevidde, sier vinimportør Alexander Bruvoll.