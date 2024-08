Norsk Hydrogenbilforening (Hybil), interesseorganisasjonen for norske hydrogenbileiere, har siden 2019 opplevd mye motbør i kampen om investerings- og driftstøtte til fyllestasjoner.

Sju av ni stasjoner etablert fram til 2019 har blitt nedlagt, men siden 2023 har norske myndigheter via Enova endret prioriteringer og allokert opptil to milliarder i støtte til hydrogenproduksjon i industri- og hydrogenbasert mobilitet innen tungtransport, lastebiler, kysthubber og marine prosjekter. Hybil har i 2024 beregnet at det ikke koster mer enn 15 millioner kroner å få fem av disse nedlagte hydrogenstasjonene operative, slik at de sammen med nye Enova-satsninger fra 2023 kan føye seg inn i offentlig/private investeringer på bortimot 500 millioner kroner for lastebilsatsingen.

Sammen med Enova-støtten på seks fyllestasjoner for tungtransporten gir dette sju fornyede stasjoner tilpasset personbiler og lette næringskjøretøy.

Mens lastebiler gir høye klimagasskutt i forhold til investert kapital, god energieffektivitet, store salgsvolum og god økonomi, spiller personbiler og lette næringskjøretøy med over 70.000 enheter globalt en viktig rolle for innovasjon, førstegenerasjons-uttesting og brukeraksept.

Fra entusiasme til skuffelse

Det burde vært mulig å gi personbiler tilgang til de hydrogenfyllestasjonene Enova støtter, skriver Oddvar Røyset i Norsk Hydrogenbilforening. Foto: Privat

Fra 2012 til 2018 var det stor entusiasme i hydrogenbilmiljøet med bortimot 200 hydrogenbiler og ni hydrogenfyllestasjoner i Stor-Oslo, Bergen, Porsgrunn og Trondheim.

Investerings- og driftsstøtte til pionerene stoppet opp fra 2020, salgsvolumet ble for lite, og i 2023 la Everfuel ned sine tre stasjoner i Hvam, Oslo og Bergen. Den norske hydrogenveteranen Hynion, med stolte røtter tilbake til Norsk Hydros første hydrogenstasjon i Porsgrunn fra 2006, fortsatte driften av Høvik-stasjonen, men sørget for en betydelig prisøkning for å få det til å gå rundt.

Fra høsten 2023 var bare stasjonen i Trondheim drevet av Asko og Hynions Høvikstasjon i drift. Dette rammet Stor-Oslo-områdets bortimot 250 hydrogenbilister hardt, så nå står bortimot hundre biler enten avregistrert eller inaktive. En trist erfaring for hydrogenbileierne som har investert godt over 100 millioner kroner i tillit til at norske myndigheter ville stå ved sine intensjoner med hydrogen-incentiver og støtte!

Enda mer sørgelig for taxinæringen som hadde fått 10–15 hydrogentaxier på veien i Oslo-området i 2023. De fleste av taxiene er nå borte, selv om flere taxisjåfører sier at kort fylletid og lang rekkevidde er skreddersøm for døgnkontinuerlig drift av taxier! Men da må hydrogen leveres daglig til en pris som matcher dieselparitet.

Enova snur fra 2023

Fra 2023 satte Enova igjen hydrogenbasert mobilitet på det norske veikartet med nytt tungtransport-program som per mai 2024 har tildelt 60 millioner kroner til seks nye store fyllestasjoner for lastebiler, samt støtte på ca. én millioner kroner til 30 hydrogenlastebiler.

Videre har Enova i 2024 bevilget over 1,2 milliarder kroner til industrielle og marine prosjekter med en stor satsing på tankskip for ammoniakk (NH 3 ) og fremdrift med forbrenningsmotorer. Enovas tilskuddsprogram krever stor egeninnsats fra operatørene. 60 millioner kroner i tilskudd til lastebilstasjoner krever ca. 150 millioner kroner i egenkapital fra operatørene, mens 50 hydrogenlastebiler utgjør 50 millioner i tilskudd og 250 millioner i egenkapital fra transportfirmaene. Det er de private aktørene som drar hoveddelen av lasset for å få Enovas lastebilsatsing på sporet.

Hybil er tilfreds med Enovas satsning for å få tungtransporten over på hydrogen, noe det er stor nasjonal konsensus rundt. Investeringer på rundt 500 millioner gir god payback i kampen for å redusere Norges klimagassutslipp.

En engangsinvestering på 15 millioner kroner vil hjelpe næringen i gang, mener Hydrogenbilforeningen. Foto: Tore Stensvold

Hybil har, siden krisen i 2023 oppsto, jobbet for å finne løsninger og fikk fra 2024 Hyundai, Toyota og Nippon Gasses til å støtte Hynion for videre drift av Høvik, slik at over 90 prosent av landets hydrogenbiler fortsatt får tilgang til hydrogen. Hybil har i 2024 sammen med flere markedsaktører regnet på hva som trengs for å skape et bærekraftig nett av fyllestasjoner i Sør-Norge, som ivaretar behov for personbiler og lette næringskjøretøy.

Kan få 13 fyllestasjoner

En engangsinvestering på 15 millioner kroner vil hjelpe oss i gang, bedre kapasiteten og regulariteten på Høvik, blåse liv i stasjonen på Hvam (Skedsmo), finne ny lokalitet for Bergen (Åsane), flytte en stasjon fra Göteborg til Kristiansand og bidra til at Porsgrunn kan gjenåpnes. Sammen med Asko-stasjonen i Trondheim og den nyåpnede stasjonen i Hellesylt (åpnet i år av Vireon og Norwegian Hydrogen) kan Sør-Norge få opptil sju fyllestasjoner i drift fra 2024-25.

15 millioner kroner er vel anvendte penger for å få i gang sju fungerende hydrogenfyllestasjoner i Sør-Norge, som sammen med de seks store Enova-støttede stasjonene drevet av Vireon gir Sør-Norge 13 stasjoner i drift fra 2025-26.

Flere nye store Enova-støttede satsninger vil sette også Nord-Norge på hydrogen-veikartet innen 2030. Vi håper offentlige og private aktører kan ta del i denne enestående muligheten for at Norge kan følge med i den europeiske satsningen på hydrogenbasert mobilitet.