Elsparkesykler ligger strødd på fortauene. Norske Byspark mener de har løsningen på problemet

I helgen skrev tu.no om hvordan San Francisco har løst problemet med henslengte elsparkesykler som hindrer ferdsel på byens fortau: De har ganske enkelt satt opp sykkelstativer og krevd at utleiesyklene låses fast etter bruk.

Samtidig evaluerer Oslo kommune erfaringene i hovedstaden. Etter måneder med nesten fri flyt av utleiesykler er tiden moden for strengere regulering. Bymiljøetaten anslår at det finnes mer enn 10.000 elsparkesykler i byen. Transportøkonomisk Institutt (TØI) bistår kommunen i evalueringen, og forskningsleder Nils Fearnley kaller forsøpling - elsparkesykler som slenges rundt - det største problemet.

I Lillestrøm forsøker de en annen tilnærming, sammen med det norske gründerselskapet Byspark.

Kontroll på parkering

Byspark har sammen med leverandøren av elsparkesykkelen e-Twow utviklet en dokkingstasjon for elsparkesyklene de leier ut, og daglig leder Tom Jarle Melby har tatt patent på en ladeløsning der elsparkesyklene låses på omtrent på samme måte som bysykler.

Brukeren må etter endt tur koble elsparkesykkelen på dokkingstasjonen for å avslutte leieperioden.

– Konseptet er enkelt, men funksjonelt. Det hindrer at elsparkesyklene slenges der folk måtte føle for det, sier Tom Jarle Melby.

Byspark og Skedsmo kommune er inne i en prøveperiode for å gjøre erfaringer med modellen, der Byspark har satt ut seks dokkingstasjoner og 50 elsparkesykler. Seksjonsleder for samferdsel i Skedsmo kommune, Øyvind Daaland Lesja, sier erfaringene så langt er veldig gode:

– Generelt er vi postive til grønn mobilitet og mikromobilitet i bysentrum, og vi har registrert at mange er interesserte i elsparkesykler. Lillestrøm er en liten by hvor internasjonale tilbydere ikke står i kø, men da en lokal aktør kom på banen med denne løsningen, fikk vi anledning til å prøve ut utleie av elsparkesykler. Det har gått knirkefritt, og løsningen er helt klart interessant også for fremtiden.

Skedsmo kommune har i skrivende stund ingen begrensninger for aktører som vil leie ut elsparkesykler, men vil vurdere regulering hvis nye aktører uten gode parkeringsrutiner skulle komme inn og skape problemer i bybildet.

Oslo konkluderer i januar

– Dokkingstasjoner krever en del plass. Egner konseptet deres seg bedre i småbyer og områder med god plass enn i en tett befolket og trafikkert hovedstad?

– Plassbehovet er ikke all verden. På to ganger to meter kan vi parkere og lade ti sykler, sier Tom Jarle Melby i Byspark.

– Er dokkingen konvertibel med andre typer elsparkesykler?

– Foreløpig ikke, men vi tenker i de baner, for eksempel at det kan være mulig å koble på vanlige bysykler. Å tilby lading av elsparkesyklene til direkte konkurrenter har vi foreløpig ikke vurdert.

Melby forteller at Byspark er i dialog med en rekke store norske kommuner for å få på plass prosjekter som i Lillestrøm, men Oslo kommune har de ikke fått respons fra.

Direktør for mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten i Oslo, Rune Gjøs, uttalte i forrige uke følgende til tu.no:

– Vi holder på med en evaluering, der vi blant annet har engasjert TØI. Vi skal ha et møte medio desember der vi skal diskutere felles erfaringer og en felles strategi for 2020. Vi kommer til å sende Byråd for miljø og samferdsel vår vurdering i løpet av januar 2020.