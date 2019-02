Elon Musk i Norge for å følge opp servicesituasjonen til Tesla

– Forlot nettopp Zeebrugge, nå Tilburg og deretter Teslas hovedkvarter i Amsterdam. I kveld Oslo for å inspisere servicen i Norge. Spennende å se tusenvis av Model 3-biler på vei til sine europeiske eiere, skrev Tesla-sjefen på Twitter lørdag ettermiddag.

Norgesbesøket er ikke varslet på forhånd, men Tesla Norge bekrefter at Musk besøker den norske hovedstaden lørdag.

– Som han selv skriver på Twitter, gjelder besøket servicesituasjonen til Tesla i Norge. Vi har

erkjent at vi har hatt utfordringer med verkstedskapasiteten vår i Norge og har gjort en rekke grep for å forbedre dette i 2018. Musk er her for å møte det norske teamet og for å se på forbedringene som allerede er gjort, samt planene fremover, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge til NTB.

I fjor ansatte Tesla Norge mer enn 360 nye personer til sitt serviceteam – en dobling av avdelingens størrelse.

Musks Twitter-melding fikk klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å rykke fram med en invitasjon til å diskutere elbiler med Tesla-sjefen.

– Jeg svarte på Twitter-meldingen hans med en invitasjon til å diskutere hvordan vi skal få til dette skiftet vi er i nå. Norge er midt inne i en elbil-revolusjon som ingen andre land er i nærheten av. Og vi har målsettinger som er på et helt annet ambisjonsnivå enn andre land, sier Elvestuen til NTB, som sier at han ennå ikke har fått svar på invitasjonen.