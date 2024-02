Selskapet endte med et driftsresultat på 632 millioner kroner i kvartalet, ned fra 1,83 milliarder på samme tid året før, skriver E24.

I resultatmeldingen skriver Elkem at styret vil foreslå at det ikke betales utbytte for i år. Selskapet slet med etterspørselen gjennom hele året, blant annet på grunn av økonomisk usikkerhet og høye energipriser.

– Men det finnes tegn til bedring idet prisene på råvarer ser ut til å ha nådd bunnpunktet, og tegn til at indre endringer har begynt å virke, skriver selskapet.