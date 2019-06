Elflyet Alice skal revolusjonere regionsflyene 

Israelske Eviation kommer til å vise fram modellen Alice på flymessen i Paris. Målet er å ha flyet sertifisert og klart til bruk innen 2021.

Elektrifisering av regionalflyene har vært en stor trend de siste årene. Nå kommer den israelske oppstartsbedriften Eviation og vil ha en del av den kaka. Og det skjer med modellen Alice som denne uka skal vises fram på Paris Air Show.

Bedriften har eksistert siden 2014, og har i de siste to årene vist fram ulike former for prototyper.

Flyet Alice har plass til ni passasjerer, og drives av tre elmotorer. Hovedmotoren sitter bak på flyet, og den akkompagneres av én på hver vinge. De sistnevnte er montert lengst mulig ut for at propellene skal rotere i turbulensvirvlene og på den måten få en høyere effektivitet. Totalt skal motorene yte 780 kW, noe som tilsvarer litt over 1000 hestekrefter. Dette innebærer at Alice ikke trenger mer enn 700 meters rullebane for å ta av. Det rapporterer Aviation Week.

Eviation Alice Antall passasjerer : 9 stykker

: 9 stykker Kabin : Trykkabin

: Trykkabin Marsjhøyde : 10.000 meter

: 10.000 meter Marsjfart : 450 km/t.

: 450 km/t. Rekkevidde : 100 mil

: 100 mil Batteripakke : 900 kWh litium-ion

: 900 kWh litium-ion Lengde : 12,2 meter

: 12,2 meter Vingespenn : 16,12 meter

: 16,12 meter MTOW (maks. vekt v/avgang) : 6350 kilo

: 6350 kilo Motorer: 3x260 kW

Drivlinjen i elflyet kommer fra Siemens, og med ombord kommer det å være rundt 900 kWh batterier fra koreanske Kokam. Dette er tilstrekkelig til å gi en effektiv rekkevidde på 100 mil, med en marsjfart på 450 km/t.

En av ulempene med batterielektriske fly er vekten på batteriene. I Alice veier batteriene 3800 kilo, noe som er over halvparten av flyets totalvekt.

Til tross for at det er tungt, mener produsenten at det finnes en positiv side her. I motsetning til fly som drives av forbrenningsmotorer, og blir lettere i takt med at drivstoffet brukes opp, er vekten til Alice konstant. Det innebærer at flyprofilen kan optimeres for nettopp den vekten.

«Effektiv flygning medfører lavere driftskostnader. Målet vårt er 200 dollar per flytime, noe som er rundt 20 prosent av kostnaden sammenlignet med et tilsvarende tradisjonelt propellfly», skriver bedriften.

Konkurrentene til Eviation mener de har er klassiske modeller som Cessna Caravan. Til sammenligning er elflyet tyngre og har kortere rekkevidde – men har høyere hastighet. Og selv om det bare er mulig å fly 100 mil på en lading, påpeker bedriften at det er tilstrekkelig før å dekke omtrent halvparten av verdens regionfly-ruter.

Alice skal som nevnt over vises fram på Paris Air Show denne uka. Om alt går i henhold til planene, blir det sertifisert og kommersialisert i 2021. Det blir spennende å se hva prisen blir.