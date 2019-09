– Elektriske skolebusser har et unikt potensial

Mesteparten av året kjører de gule, elektriske bussene i White Plains, New York, ungene til og fra skolen. Idet barna tar sommerferie, begynner de guloransje bussene på sommerjobben hos kraftleverandøren Con Edison.

Sommerjobb

Når fornøyde skolebarn løper ut av New Yorks skoleporter, og bussene ikke lenger trengs på noen måneder, blir White Plains´ fem elektriske skolebusser parkert hos Con Edison. Her brukes bussenes batteripakker som et ekstra energilager.

Bussene er utstyrt med en vehicle to grid-løsning (V2G), som gjør at de ved behov kan sende strøm tilbake til nettet - akkurat som nye Nissan Leaf.

Skolebussenes sommerjobb er å la seg lade opp når det er lite press på strømnettet, og når strømmen er billig - typisk om natten. Deretter sendes strømmen inn igjen på strømnettet når behovet er stort, for eksempel når det er mye bruk av luftkondisjonering i den ofte glovarme New York-sommeren. I første omgang får newyorkerne altså mindre støy og mindre skadelige utslipp fra bussene, og i neste omgang jevnere belastning på strømnettet og lavere strømregning.

Kostbart

Men billig er det ikke. El-bussene er en kostbar investering, mellom tre og fire ganger så dyre som konvensjonelle dieselbusser. De fem bussene er en del av et pilotprosjekt som skal utrede fremtidige løsninger, og kraftselskapet Con Edison har tatt noe av regningen.

Til sammen har White Plains-bussene en kapasitet på 75 kWt, noe som selvsagt ikke utgjør en stor forskjell. Men hvis prosjektet blir en suksess er det gode odds for å det blir videreført andre steder, og med 480.000 daglige skolebussturer i USA, skulle være potensialet være bra.

– Vi mener at skolebusser har et unikt potensial til å hjelpe oss til en pålitelig strømforsyning, og til å bidra til et renere miljø, sier John Shipman, prosjektleder hos Con Edison.

220 kilowattimer

Det er det kanadiske selskapet Lion Electric Co. som leverer de elektriske skolebussene, og New York er slett ikke alene. Lion Electric (som vi antar handler om “litiumion” mer enn “løve”) leverte i september 11 nye el-skolebusser til Michigan, og flere vil følge. De elektriske skolebussene er betalt med midler fra Volkswagens bøter etter diesel-skandalen.

Bussene har plass til 72 passasjerer, en elmotor på 250 kW og dreiemoment på nesten 3000 Nm. Lion-bussene kan fås med batteripakker på inntil 220 kWh, noe som ifølge produsenten skal gi en rekkevidde på 250 kilometer.

1000 skolebusser

Også andre amerikanske delstater har fått øynene opp for elektriske skolebusser. Ifølge schoolbusfleet.com har 19 amerikanske stater brukt deler av VW-erstatning til å kjøpe inn og lage infrastruktur for elektriske busser. Selv om el-bussene er dyre i innkjøp, er driftsutgiftene langt lavere: I skoledistriktet Twin Rivers i Sacramento, California, som har 25 elektriske skolebusser i bruk, er utgiftene til drivstoff redusert med 80 prosent.

I Virginia har kraftselskapet Dominion Electric foreslått et nytt program for innføring av elektriske skolebusser. I første omgang skal 50 el-skolebusser være i drift i løpet av neste år. Neste steg er å innføre 1000 elektriske skolebusser innen 2025, mens fase tre er å fjerne alle dieseldrevne skolebusser innen 2030.