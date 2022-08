Elektrisk pickup til Norge i år

Bilimportøren RSA melder at pickupen eT90 fra det kinesiske bilmerket Maxus leveres til kunder i løpet av året. Dette blir den første elektriske pickupmodellen på det norske markedet, om man ser helt bort fra at det tidligere er solgt noen elektriske Ford Ranger-modeller bygget rundt år 2000.

Det har vært kjent siden våren 2021 at RSA har intensjoner om å tilby eT90 i Norge. Det er nå klart at bilen kommer til landet i november. Prisen er 550.000 kroner.

Maxus eT90 er en «crew cab»-pickup, som vil si at den har fire dører og fem seter i tillegg til lasteplan. Den har nyttelast på 1000 kg, og kan leveres med hengerfeste. Ifølge importøren er det foreløpig ikke bekreftet hvor tung henger bilen kan dra.

Bilen har bakhjulstrekk og 150 kilowatt motor med moment på 310 newtonmeter. Batteripakken på 88,5 kilowattimer nettokapasitet skal gi en WLTP kombinert-rekkevidde på 330 kilometer. eT90 er typegodkjent som en N1 varebil, og skal derfor være WLTP-testet med tung last, skriver importøren. Altså kan det tenkes at bilens rekkevidde vil være noe større når den kjøres uten last.

Bilen er 5,37 meter lang, 1,9 meter bred og 1,8 meter høy. Akselavstanden er 3,15 meter. Lasteplanet måler 1,48 x 1,51 x 0,35 meter.

Ellers kan bilen hurtiglades med effekt på inntil 80 kilowatt, og normallades med inntil 11 kilowatt.

Får ikke Enova-støtte

Siden bilen leveres med fem seter vil den ikke kvalifisere til Enova-støtte for bedrifter. RSA sier i pressemeldingen at de vil se på muligheten for å levere den med to seter.

Ifølge Enovas programkriterier må bilen være registrert som varebil klasse 2, som vil si at den kun kan ha én seterad.

Markedet for pickuper er ikke spesielt stort i Norge. En av de mest solgte modellene her til lands er Ford Ranger. eT90 er i lengde og bredde omtrent på størrelse med de største variantene av Ranger, som gjør den til en mellomstor pickup i amerikansk forstand.

Rivian R1T er i salg i USA. Det er ukjent når den eventuelt kommer til Europa. Foto: Rivian

Selv om Maxus tilbyr den første elektriske pickupen i Norge vil den sannsynligvis bli en av flere modeller som tilbys på lengre sikt. For eksempel er det ventet at det amerikanske oppstartsselskapet Rivian vil komme hit.

Få elektriske pickuper på horisonten

Det er et år siden Bilbransje24.no skrev at en kilde i Rivian skal ha sagt til dem at bilmerket er på vei til Norge. Sommeren 2021 skal angivelig også en representant for Rivian ha fortalt en potensiell kunde at de planla salgsstart i Europa tidlig i 2022. Det har foreløpig ikke skjedd. Rivian selger bare biler til kunder i USA og Canada, og nye reservasjoner der har forventet levering sent i 2023.

En annen potensiell kandidat er Ford F-150 Lightning. Det er ikke bekreftet at Ford vil selge denne i Europa. Teslas Cybertruck, som angivelig skal produseres fra neste år, kommer ikke til Europa.

Det er sannsynlig at det vil lanseres elbilvarianter av eksisterende modeller med tiden. For eksempel har Ford allerede registrert varemerket Ranger Lightning i Europa, og de har bekreftet at de utvikler en elbilplattform som de kan bygge blant annet mellomstore pickuper på.

Akkurat nå ser det uansett ikke ut til å ligge an til noen eksplosjon i det elektriske pickup-utvalget.

Lite men stabilt marked

Mens markedet for pickup i Nord-Amerika er svært stor, er det lite på vår side av Atlanteren. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det registrert 4515 pickuper i Norge i 2021.

Det ble registrert 32.292 varebiler i Norge i 2021, som vil si at pickup-andelen var 14 prosent. Av det kombinerte varebil- og personbilsalget i 2021 utgjorde pickup bare 2,1 prosent i 2021 av bilene som ble registrert det året.

eT90 har plass til fem personer. Foto: Maxus/RSA

Så langt i 2022 ser det ut til at det vil bli levert langt færre pickuper enn i fjor. Ifølge OFV er det til og med 7. august i år registrert 1686 nye pickuper på norske skilter. Det ser ut til at pickup-andelen har gått noe ned, til 12 prosent av varebilene som er registrert så langt i år når vi ser på tallene til og med juli i år.

OFVs tall viser at antallet varebiler registrert i Norge har lagt i området rundt 4500–5000 biler i året i perioden fra 2018 til 2021. Salget gikk ned til 4000 biler i 2020. Det har antakelig sammenheng med pandemien.

RSA har store forventninger til eT90. Salgs- og markedssjef for Maxus, Bernhard Jahnsen, sier i pressemeldingen at bilen treffer både næringsmarkedet og markedet for privatbiler. Han påpeker at pickuper med fem seter i dag har veldig høye avgifter, som gjør dem mindre attraktive.