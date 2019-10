Elbiler på salgstoppen - bensinbilsalget stuper

I september ble det registrert 11.157 nye personbiler i Norge. Det er 537 flere enn på samme tid i fjor og utgjør en økning på 5,1 prosent.

Elbiler sto for 54,5 prosent av nybilregistreringene i personbilmarkedet, viser tall Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) la fram tirsdag.

I september ble det registrert hele 1.267 flere personbiler med nullutslipp enn i september 2018, noe som utgjør en økning på 26,5 prosent.

Hver femte nybil er en Tesla Model 3

Tesla Model 3 topper registreringsstatistikken med 2.342 registrerte biler i september og en markedsandel på 21 prosent. På andre- og tredjeplass ligger Volkswagen Golf og Nissan Leaf med henholdsvis 661 og 585 registrerte biler, mens Audi e-tron og Toyota RAV4 tar fjerde- og femteplassen med 476 og 424 biler.

12,4 prosent av de nyregistrerte personbilene i september hadde bare dieselmotor, som er det samme som i september 2018.

Samtidig var det en kraftig nedgang i tallet på nyregistrerte bensinbiler. I september 2019 hadde 10,3 prosent av bilene bare bensinmotor (ikke hybrid), mens bensinandelen på samme tid i fjor var 16,1 prosent.

Hittil i år har 16,6 prosent av alle nyregistrerte personbiler hatt bare bensinmotor, i samme periode i fjor var andelen 23,8 prosent.