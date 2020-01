Elbiler får ikke lenger parkere gratis i Oslo

Fra samme dag øker også prisen på beboerparkering med 20 prosent. I dag koster et beboerkort 3.000 kroner i året, og fra 1. mars blir prisen justert opp til 3.600 kroner, skriver Aftenposten.

Det har vært gratis for elbiler å parkere på kommunale plasser i hovedstaden. Men fra 1. mars må elbileiere også betale for seg, 720 kroner for beboerkort i året. Det er 20 prosent av den ordinære prisen.

Elbileiere som ikke bor i området, må betale 20 prosent av den ordinære prisen for parkering. Det blir også slutt på gratis elbilparkering på kommunale plasser der det ikke er beboerparkering, skriver avisen.

– Helt rimelig

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener det er rimelig at bilister betaler for parking der det var gratis å stå tidligere.

– Vi mener at parkeringsplass er mye verdt, og at det er helt rimelig at man skal betale for å sette fra seg bilen sin på kommunal grunn. Svært mange i Oslo betaler langt mer enn 3.000 kroner for å kunne parkere bilen sin i garasjer. Hvorfor er det da greit at naboene nærmest helt gratis skal få parkere på gaten? sier han til Aftenposten.

Også bomavgiftene øker

tu.no har tidligere meldt at bomavgiftene for elbiler øker kraftig i Oslo fra 1. mars. Da må elbilister betale 10 og 15 kroner for å passere de to bomringene i Oslo, nesten en dobling fra dagens nivå. Prisøkningen i mars gjelder kun elbiler og ikke andre kjøretøyer.

Elbilforeningen er skeptisk:

– Det er viktig at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. For at vi skal overbevise flere om å ta det steget er det viktig med noen insentiver. Og særlig bompengerabatten er viktig for folk når de vurderer å kjøpe elbil, uttalte generalsekretær i elbilforeningen Christina Bu.

Hun mener elbiler mister en viktig konkurransefordel mot bensin- og dieselbiler når avgiften settes opp. Bu minner om at Oslo har vedtatt at byen skal være en nullutslippsby innen 2030. Da vil det ikke være mulig å kjøre bensin- eller dieselbiler i byen.

Med det nye prishoppet legger Oslo seg tett opptil grensen Stortinget har satt om at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av hva fossilbiler skal betale i bomringen.