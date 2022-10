Torsdag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Den trolig største endringen er kjent fra før: Fra neste år blir det moms på den delen av kjøpsprisen som overstiger 500.000 kroner for elbiler. Momsnivået skal ligge fast fram til 2025.

Regjeringen foreslår også at:

Engangsavgiften får en ny vektkomponent som gjelder alle personbiler, også elbiler. Vektomponenten er på 12,5 kroner per kilo over 500 kilo. Tyngre elbiler vil altså bli dyrere. Regjeringen regner med å kunne bokføre 2160 millioner kroner med dette tiltaket.

Bompenge-kostnadene kan øke. Frem til nå har lokale myndigheter maksimalt fått lov til å ta 50 prosent av ordinær bompengetakst for elbiler. Nå økes dette til 70 prosent av ordinær takst for eksisterende og fremtidige bompengeprosjekter.

De vil likebehandle elbiler med andre biler i firmabilbeskatningen. Regjeringen regner med å kunne bokføre 240 millioner kroner med denne innstrammingen.

Innføre full omregistreringsavgift på elbiler. Dette vil dra inn 250 millioner i 2023, mener regjeringen.

Regjeringen skriver også at de vil forsterke insentivene for kjøp av elbil ved å stramme inn engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler. De reduserer vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybrider. Samtidig øker de CO 2 -komponenten i engangsavgiften. Her er det altså snakk om bruk av pisk for hybrid- og fossilbilkjøperne.

– En regjering som går på diesel

– Dette er tidenes dårligste elbilbudsjett. Regjeringen gjør alt på en gang, og gjør det dyrere å kjøpe og å bruke elbil. Det vil medføre en kraftig brems på elbilutviklingen i Norge. Dette er en regjering som går på diesel, tordner Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun reagerer på at konkurransekraften svekkes når vi nærmer oss 2025. Planen er at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025.

– Momsen forventet vi, men ikke engangsavgift, full omregistreringsavgift og 100 prosent beskatning på elbiler som firmabil, sier hun.

Bu reagerer også på at regjeringen foreslår å øke øvre grense for elbiler i bomringene fra 50 til 70 prosent. Det gjør elbilene dyrere i bruk, påpeker hun.

Når det gjelder engangsavgift, innføres en vektkomponent for alle biler. Denne er 12,50 kroner pr. kilo over 500 kilo og gjelder alle biler uavhengig av drivlinje.

– Da glemmer de at elbilene jevnt over er tyngre enn fossilbiler på grunn av batteriene. Dette grepet er med på å svekke konkurransekraften, sier Bu.

Hun sier at Elbilforeningen nå forventer at Stortinget tar grep for å redde den norske elbilsatsingen. For statsbudsjettet er tross alt ikke skrevet i stein. Det må vedtas i Stortinget, og Bu sier hun forventer at Stortinget er mer opptatt av klima og å komme i mål med 2025-målet.

Så mye dyrere blir elbilene med moms

Det har en stund vært knyttet spenning til om moms-innføringen vil la seg gjennomføre. For eksempel har bransjeforeningen Regnskap Norge kalt løsningen med moms på deler av beløpet for «klønete». Norges Bilbransjeforbund har pekt på at de kjenner modellen, men ikke detaljene, og har etterlyst at forslaget skal ut på høring.

En fullutstyrt Tesla Model Y Performance vil øke med 58.080 kroner fra 732.322 kroner til 790.402 kroner med moms på beløpet som overstiger 500.000 kroner. På toppen av det kommer vektkomponenten i engangsavgiften på 18.712 kroner, altså blir ny pris på 809.114 kroner.

En godt utstyrt Volkswagen ID.4 GTX uten vinterdekk øker fra 621.260 kroner til 651.575 kroner med moms, tilsvarende 30.315 kroner. Vektavgiften utgjør her 20.450 kroner, noe som gir en totalpris på 672.025 kroner (gitt egenvekt uten fører på 2136 kilo).

En Hyundai Ioniq 5 med største batteri og firehjulstrekk går fra 586.900 kroner til 608.625 kroner takket være momsinnføringen, det er opp 21.725 kroner. I tillegg kommer vektkomponenten som utgjør 20.937,50 ved en egenvekt på 2175 kilo. Det gir en ny totalpris på 629.562,50 kroner.

I praksis vil bilene i dette prissegmentet ha moms på tilleggsutstyret, da startprisen ofte ligger rundt 500.000 kroner for både Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 GTX og Hyundai Ioniq 5.

Det er også verdt å nevne at om du tenker på hvor mye moms du har betalt på hele beløpet på bilene i eksemplene, vil den aller dyreste Tesla Model Y-varianten ha reell moms på 7,34 prosent, VW ID.4 GTX 4,65 prosent og Ioniq 5 AWD 3,56 prosent. Det er fremdeles langt under full moms, som ville vært 25 prosent.

Fryktet nye avgifter

NAF fryktet på forhånd nye kjøpsavgifter på elbiler, har Motor tidligere meldt. Årsaken er denne formuleringen i revidert budsjett for 2022: «I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes».

Det er bruken av ordet kjøpsavgifter som skremmer NAF. De mener at det kan leses som om regjeringen har fått grønt lys av Stortinget til å legge på flere avgifter på kjøp av elbil, i tillegg til momsen.

Saken oppdateres.