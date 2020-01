Ekstern batteripakke satte lovende el-passasjerfly i brann under test

Et av de aller mest lovende el-passasjerfly-prosjektene – det såkalte «Alice» som er produsert av israelske Eviation – fikk problemer på onsdag, da det brøt ut brann i prototypen.

Det er fremdeles ikke helt klart hva som skjedde, men selskapet lover en umiddelbar undersøkelse, heter det i en e-post til danske Ingeniøren.

«Vi vil gjennomføre en full undersøkelse så raskt som mulig. I mellomtiden vil jeg takke mine kolleger for pionerarbeidet deres med utviklingen av et av verdens mest avanserte fly», uttaler direktør Omer Bar-Yohay i Eviations.

Ifølge lokale medier i Prescott i Arizona, hvor flyet var i gang med en test på bakken da brannen oppstod, var det ingen som ble skadet.

Det ble nødvendig midlertidig å evakuere bygninger i nærheten på grunn av kraftig røykutvikling som kan ses i videoen nedenfor, og som Prescott News tok opp på stedet.

Brann i ekstern batteripakke

Det lokale brannvesenet sto allerede klare for å overvåke testen, og kunne umiddelbart begynne å slokke brannen i flyet.

Brannvesenet pøste fremdeles vann på flyet en time etter at brannen begynte. Ifølge selskapet var det snakk om en brann i en ekstern batteripakke som var med på testen.

«Eviation har sammen med Prescotts brannmyndigheter satt i gang en full undersøkelse av årsakene til hendelsen, som vi antar skyldes et eksternt batterisystem som ble brukt til grundige tester av det fullelektriske flyet», skriver selskapet til Ingeniøren.

Eviation har antakelig fremdeles ikke rukket å teste flyet med de nesten fire tonn med litium ion-batteriene som det vil være lastet med når det står ferdig, og hadde i stedet en batteripakke stående ved siden av under testing av systemer.

Skal fly korte regionale ruter

Prototypen «Alice» var en av de helt store attraksjonene under Paris Air Show i fjor sommer, og Ingeniøren var en tur ombord.

I november kom flyet også på Times’ liste over de viktigste oppfinnelsene i 2019.

Mens store passasjerfly neppe kommer til å fly på strøm i en overskuelig fremtid, mener Eviation at et ni-personers fly med en rekkevidde på 1000 kilometer pluss reserver og en toppfart på 450 kilometer i timen er realistisk nå.

Ruter på den lengden utgjør omkring halvparten av flytrafikken på verdensbasis, og ville være rikelig for danske innenriksflygninger samt regionaltrafikk til store byer i nabolandene.

I USA har det regionale flyselskapet Cape Air også nettopp lagt inn en bestilling på et tosifret antall av elflyet, som skal erstatte turbopropfly.

200 dollar per flytime

«Alice» er bygd av lettvekts karbonfiber-materialer, og veier 6000 kg før passasjerene går ombord. 60 prosent av vekten utgjøres av batteriene, som skal lagre 900 kWh.

Flyet skal bruke en banelengde på 700 meter, og kan derfor fly de aller fleste steder, også dit hvor konvensjonelle fly ikke er lønnsomme.

Målet er nemlig at det skal koste 200 dollar per flytime å operere dem. Det er omtrent 20 prosent av sammenlignbare turbopropfly.

Israelske Eviation håper å kunne få «Alice» sertifisert av de amerikanske luftfartsmyndighetene før slutten av 2021, og skulle ha begynt på testflygninger fra Prescotts lufthavn i år.

Det er uklart hva brannen kommer til å innebære for de planene, men sjefredaktør Tim Robinson ved Royal Aeronautical Societys publikasjon Aerospace kaller brannen et «tap for grønn flyteknologi» på Twitter.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.