Ekspert: Vi ser klimaendringer som vi først forventet om 20-30 år

Den nylige nedbøren har ført til flom flere steder i Danmark, og til og med evakueringer av innbyggere truet av vannmassene.

Onsdag gikk det hull på et dike nær Ribe som ble renovert så sent som i fjor. I Horsens måtte innbyggere i noen boligblokker som ligger nedstrøms den oversvømte Bygholm-sjøen evakueres i begynnelsen av uken.

Selv om det langt fra er første gang nedbør skaper problemer, er omfanget så enormt at seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus ifølge Jyllands-Posten advarer om at klimaendringene tilsynelatende treffer raskere enn han og andre eksperter så langt har forventet.

– Det kommer overrumplende på oss at vi kunne få denne situasjonen i Bygholm-sjøen nå – og at det var fare for at en hel demning skulle briste. Det hadde vi ikke forventet. Dette er en av tingene vi først hadde forventet å se om 20-30 år, forklarer Henriksen til avisen.

– Det peker i retning av det faktum at mange av de tingene vi ser rundt om i landet for øyeblikket generelt er ting vi først forventet å se om 20-30 år.

Hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) advarer imidlertid klimatolog Mikael Scharling mot for tidlige konklusjoner.

– I år har været vært ekstremt, men det er også en tilfeldighet at vi har fått så mye nedbør, og det er nå en risiko for at februar blir rekordvåt. På den annen side kan februar være lik den typen vinter som blir normal på slutten av århundret. Mye tyder på at denne typen vinter vil være normal om kanskje 50 eller 80 år.

Den forrige nedbørsrekorden i Danmark er 905 mm for et kalenderår – en rekord som ble tangert i 2019. Men de siste 12 månedene har det kommet 968 mm. Det er 63 mm mer enn rekorden på et år, sier DMI i en annen artikkel i Jyllandsposten.

Denne artikkelen ble først publisert på Ing.dk.