Debatt: Norge eksporterer to australske skogbranner i året 

De siste månedene har Australia vært preget av de største skogbrannene i landets kjente historie. Temperaturer og tørke som knuser alle rekorder har gitt næring til flammene som har herjet Australia. Et område mer enn dobbelt så stort som Danmark har blitt rammet.

Aldri tidligere har det vært registrert et varmere eller tørrere år i Australia enn i 2019.

Tilsvarer et utslipp på 306 millioner tonn CO 2

Disse skogbrannene fører selvfølgelig til store utslipp av CO 2 . 2. januar 2020 estimerte NASA at brannene hadde ført til et CO 2 -utslipp på 306 millioner tonn.

Til sammenligning fører Norges eksport av olje til ca. 640 millioner tonn CO 2 -utslipp ved forbrenning.

Norge eksporterer altså to australske rekord-skogbranner årlig.

Redder vi verden dess mer olje vi klarer å finne?

Det er liten tvil om at verden fortsatt har stort behov for norsk olje. Og som oljebransjen selv hevder vil nok norske kutt i oljeproduksjonen føre til at «mer skitten» olje eller sågar kull vil bli forbrent istedenfor. Det er verdt å merke seg at Australia bruker samme argumentasjon for å fortsette å hente ut verdens «reneste» kull.

Arne Hanto Moen er administrerende direktør i Øvre Eiker Energi AS Foto: Privat

Og det enkleste er selvsagt å lukke øynene og fortsette å overbevise oss selv om at Norge redder verdens klima jo mer olje vi klarer å finne.

Men dersom klimarapportene fra FN viser seg å ha bare et snev av sannhet i seg, må vi kanskje gå mer drastisk til verks. Kanskje har man ikke tid til å vente på at det mest skitne kullet blir faset ut. Deretter den mest skitne oljeproduksjon. Og til slutt den fantastisk rene oljen fra Norge. Kanskje er det da for sent.

Norge må lede veien til nullutslippssamfunnet

Et land som Norge, som har tjent seg søkkrikt på oljeproduksjon, må kanskje vise verden hvordan overgangen til nullutslippssamfunnet kan skje. Det vil være vanskelig å overbevise langt fattigere land at de må ta i et tak, mens vi kan produsere såkalt «ren olje» og le hele veien til banken.

Norge har vært i en egen liga når det gjelder å ta i bruk fornybar vannkraft på hele 1900-tallet. Ingen andre land har vært i nærheten av å ha kun fornybar kraftproduksjon til innenlands forbruk.

Kanskje burde vi kutte vår oljeproduksjon med 5 % i året? Bare for å vise verden alvoret i situasjonen.