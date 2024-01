– Det er en lavintensitetskonflikt som nå sprer seg til nabolandene, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Han viser til at grunnkonflikten er i Gaza og i selve Midtøsten, og at den for alt det er verdt må løses.

– Samtidig er det jo ikke akseptabelt at det er jevnlige angrep på skipstrafikken gjennom Rødehavet, som er en nødvendig korridor for å komme gjennom Suezkanalen. Der går veldig mye av verdens skipstrafikken. Det har FNs sikkerhetsråd faktisk vært veldig tydelig på, at dette må houthiene slutte med, sier han videre.

– Dét er utgangspunktet for dette angrepet. Men jeg tror amerikanerne, mer enn noen, ønsker å unngå at dette blir en stor regional konflikt som de blir en del av.

Det var ingen overraskelse at nattens angrep fra amerikanske og britiske styrker i Jemen kom, sier han.

– Vi var ikke kjent med at angrepet kom i natt, men vi var kjent med at det var en opsjon som de planla for, sier Barth Eide til pressen utenfor Utenriksdepartementet.

– Og det er også grunnlaget for det vedtaket i Sikkerhetsrådet for to dager siden som understreket at det ville få konsekvenser om houthiene ikke stoppet angrepet.

Angrep i Jemen natt til fredag

USA og Storbritannia angrep houthi-militsen i Jemen natt til fredag som svar på deres angrep mot skip i Rødehavet. Iran har kalt det vestlige angrepet et brudd på folkeretten. Irak mener Vesten gjør konflikten større. Russland har bedt om sikkerhetsrådsmøte etter angrepet.

Fakta om Jemen Et av verdens fattigste land med rundt 30 millioner innbyggere.

Houthi-opprørere og deler av regjeringshæren grep makten i hovedstaden Sana i 2014 og kontrollerer store deler av landet.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene få måneder etter.

Hundretusener er siden drept, millioner er drevet på flukt og to tredeler av landets innbyggere trues av sult.

FN har omtalt Jemen som verdens verste humanitære krise.

Etter at Israel erklærte krig mot Hamas og begynte angrepene på Gazastripen, har houthiene angrepet en rekke skip i Rødehavet .

Hamas fordømmer USA og Storbritannias angrep mot houthi-militsen i Jemen, og sier landene har ansvaret for innvirkningen det har på sikkerheten i regionen.

Det sier Hamas i en uttalelse i kjølvannet av USA og Storbritannias angrep mot houthi-militsen i Jemen natt til fredag som svar på deres angrep mot skip i Rødehavet.

Fem drept i Jemen

Fem houthi-medlemmer skal være drept etter nattens angrep, ifølge en talsperson for den militære grenen av bevegelsen. De lover å gjengjelde angrepet.

Ytterligere seks personer ble såret, ifølge talspersonen.

Houthiene, som kontrollerer det meste av Jemen, har gått til angrep på skipstrafikk i Rødehavet for å vise støtte til Hamas i gruppas krig mot Israel.

Houthi-opprørerne i Jemen varsler at angrepene mot skip som skal til Israel, kommer til å fortsette.

Talspersonen, som ikke er navngitt, sier ifølge nyhetsbyrået Reuters også at det ikke er noe som kan rettferdiggjøre angrepet mot Jemen.

Håper det blir tryggere

– Situasjonen for sivil skipsfart i Rødehavet har over lang tid vært svært alvorlig. Houthi-militsen sine angrep mot sivil skipsfart utgjør en direkte og uakseptabel trussel mot mannskap, skip og last som seiler gjennom området, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg i en pressemelding.