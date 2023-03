Easee-sjef optimistisk etter krisemøte

Etter DNB-møtet var Easee-sjef Jonas Helmikstøl optimistisk.

– Vi er ganske sikre på at vi har en løsning med banken på kort sikt, sier han til Stavanger Aftenblad.

Selskapet jakter nå på frisk kapital i størrelsesordenen mellom 500 millioner og 1 milliard kroner.

Det norske firmaet, som produserer elbilladere, har havnet i en svært vanskelig situasjon etter at det svenske Elsäkerhetsverket har varslet at det kan bli forbudt å selge produktet.

Årsaken er at de mener elbilladerne fra Easee ikke tilfredsstiller en rekke EU-krav.

Easee er ikke enig i dette, men etter at nyheten ble kjent har det fått store økonomiske konsekvenser for bedriften, som har varslet permitteringer for 100 av de totalt 500 ansatte.

– Jeg tror dessverre at det fort vil ta rundt seks måneder før vi er «back on track», sier Helmikstøl.