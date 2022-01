Easee planlegger hurtigladere – som du også kan få hjemme

Sandnes: Easee har planer om å gjøre inntog i hurtigladermarkedet – og du vil kunne få en i din egen garasje.

TU møter Easees teknologisjef Kjetil Næsje i Easee-hovedkvarteret på Forus utenfor Stavanger. Planene han forteller om hører ikke til i en fjern fremtid. Går alt på skinner kan du få en hjemmelader som leverer likestrøm allerede neste år.

Det avhenger av hvordan utviklingen av Easees egne likerettermoduler kommer til å gå.

– Likestrømslader hjemme, gir det egentlig mening?

– Ja, i noen settinger. For de fleste holder det med vekselstrøm, men har du solceller og batteri så havner du i en kategori hvor det kan være gevinster å hente på å koble det sammen på en smart måte hjemme. Du har en likestrømssituasjon hvor det som hører hjemme på likestrøm får være på likestrøm, sier Næsje.

Likestrøm fra ende til ende

Et solcelleanlegg produserer likestrøm. Strømmen går innom en vekselretter som produserer 230 volt vekselstrøm, slik at den kan distribueres over det eksisterende elektriske anlegget i huset ditt, og eventuelt videre ut på nettet.

Lader du elbilen din med solcelleanlegget går den som vekselstrøm frem til ladeuttaket, og likerettes på nytt i bilens ombordlader.

Det samme skjer om du også har et hjemmebatteri i tilknytning til anlegget ditt. Skal strømmen mellomlagres her, må strømmen i mange tilfeller gjennom ytterligere to invertertrinn.

Her ligger det et potensial for å kutte flere kostbare ledd og å spare energi. En vekselretter har gjerne et tap på rundt to til tre prosent.

Strømmen kunne tross alt gått som likestrøm rett til bilens batteri via en likestrømslader. Da vil det bare være behov for å justere spenningen via en DC-DC-omformer før den leveres til bilen.

Det er imidlertid ikke nødvendig med solcelleanlegg eller batteri for å få likestrømslading. En likeretter gjør vekselstrøm om til likestrøm, og strømmen kan komme fra husets elektrisitetsnett.

Det er fullt mulig å gjøre dette i dag, men likestrømsladere for hjemmebruk er uforholdsmessig dyre. For eksempel koster en ABB Terra Wallbox godt over 100.000 kroner. Den kan levere 24 kilowatt.

Utvikler egne likerettere

Det er i hovedsak likerettermodulene som brukes i likstrømladere som driver opp prisene. Det er denne delen av likestrømsladerne Easee har satt seg fore å gjøre noe med. Går det som Næsje håper vil deres løsning gi en likestrømslader til hjemmebruk med en startpris på rundt det dobbelte av dagens Easee-ladeboks. I så fall vil prisen ligge en del under 20.000 kroner.

Likestrømsladere er bygget opp av likerettermoduler. En modul leverer inntil en viss effekt, og summen av modulenes makseffekt er laderens makseffekt.

Likerettermodulene er stor og dyr kraftelektronikk, ofte med behov for aktiv kjøling av komponentene.

Easees oppfinnelse er en likerettermodul, som skal kunne levere inntil 10 kilowatt. Modulene er ifølge Næsje langt mer kompakt enn hva som er vanlig i likestrømsladere i dag, og klarer seg med passiv kjøling.

Det åpner for å bygge hurtigladere med langt mindre fotavtrykk enn det som står ute på ladeplassene i dag, enten i form av store skap med likerettermoduler som overfører energi til ladestolper, eller store ladestolper med likerettere integrert i én enhet. Laderens effekt avgjøres av antallet likerettere.

– Da snakker vi om alt fra 10 til 50 kilowatt hjemme, og 50 til 350 kilowatt på offentlige hurtigladere, sier Næsje.

Easees hurtigladerløsning skal være mer kompakt enn løsningene som finnes på markedet i dag. Illustrasjon: Easee

Forenkler teknologien

Små moduler uten behov for aktiv kjøling gir også andre fordeler. Næsje hevder de gir langt bedre redundans. Dersom en modul slutter å fungere vil resten av modulene fortsette å fungere. Det er for så vidt ikke uvanlig på eksisterende utstyr, men Easees modul skal kunne «hotswappes» – altså kan de byttes ut på en lader mens den er i drift.

Teknologien er i ferd med å patenteres, så Næsje vil ikke gi oss en veldig detaljert forklaring av hva som skiller deres teknologi fra andre likerettere.

– Vi har valgt en annen teknologi. Der andre bruker fire transistorer bruker vi én. Vi reduserer antall kostbare komponenter for å kunne forsvare å lage mindre moduler. Det ser ut til å lønne seg økonomisk, og vil være en fin vei å gå, sier han.

Han understreker at han ikke tar seieren på forskudd. Teknologien deres fungerer, mener han. Men det er slett ikke sikkert at den er moden for markedet i nåværende form. Så langt har de fokusert på å utvikle modulene, som så skal gjennom omfattende testing.

– Men det ser lovende ut, sier Næsje.

Om alt går på skinner tror Næsje at Easee vil lansere sitt konsept i løpet av året, med levering mot slutten av 2023.

Planlegger ikke å bli ladeoperatør

Han sier at de først og fremst ønsker å tilby sine løsninger i samarbeid med partnere, og at de ikke har noen planer om å bli en ladeoperatør selv. Han utelukker likevel ikke at det kan bli aktuelt på områder hvor operatørene i dag ikke er til stede, som for eksempel semihurtiglading. Det kan være for eksempel kjøpesentre hvor du skal oppholde deg en liten stund, og har tid til å vente på lading.

Et spor Easee ikke har noen interesse av å følge akkurat nå er V2G (Vehicle-to-grid). Det vil si muligheten til å bruke strømmen i bilens batteri til å forsyne huset med strøm, eller å selge strømmen på markedet.

Da trengs en inverter som kan ta strøm fra bilen og eventuelt vekselrette den, og ikke minst en bil som har støtte for V2G. Det vil gjøre laderen en del dyrere, ifølge teknologisjefen. Det er neppe stor betalingsvilje for dette i markedet Easee sikter på, mener Næsje.

Liv laga for biler med små batterier

For hjemmemarkedet kan likestrømslader i garasjen være en praktisk løsning. Mange biler, særlig de eldre, har ikke støtte for vekselstrømslading med mer enn 3,6 kilowatt, men kan typisk lades med 50 kilowatt på hurtigladere.

Da kan de lades raskt når strømmen er billig, for eksempel på natta.

– På den annen side kan effekttariffer ødelegge den muligheten. Den bør være mye smartere og legges opp til at folk kan lade når det er mye strøm tilgjengelig i nettet, i stedet for at man må strupe ned for å holde seg under et visst effekttrinn. Det må være en belønning for å lade når energien er tilgjengelig. I sånne tilfeller er likestrømslading bra, sier Næsje.