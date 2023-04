Easee gikk i dokumentasjonsfella

Det norske elbil-ladeselskapet Easee har krasjet i svenskenes krav til dokumentasjon. Det har hatt enorme konsekvenser for selskapet. De har måttet gå til permitteringer og redusere produksjonen. Til nå har de levert over 600.000 ladere, og nå er jobben å bevise overfor både myndigheter, installatører og kunder at laderen er trygg.

Vi møter administrerende direktør Jonas Helmikstøl og teknisk direktør Kjetil Næsje i Stavanger.

Hovedkritikken fra de svenske elmyndighetene har vært manglende dokumentasjon, og de to innrømmer at det har de litt rett i. Easee hevder deres fokus har vært å bygge den aller beste elektronikken og programvaren. Da har det gått litt fort i svingene på den formelle siden. Det har de jobbet intenst med å gjøre noe med. Nasjonal kommuniksjonsmyndighet (Nkom) i Norge jobber nå også med sin egen rapport.

Noe av kritikken handler om hvordan jordfeilvernet er dokumentert.

Easee har forsvart seg med at de har bygget en løsning som selvtester minst én gang i døgnet og som derfor gjør at folk ikke må teste den selv. For at et klassisk jordfeilvern skal være sikkert over tid, må folk teste dette manuelt i sikringsskapene minst én gang i året. Det er det ikke mange som gjør, og de færreste er klar over kravet.

Mens Easee konstruerte laderen, brukte de tyske TÜV og andre selskaper og eksperter som konsulenter. De har gått god for selskapets moderne konstruksjon, og Easee mener det kanskje har vært for moderne for et mer konservativt regelverk.

