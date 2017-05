E39 mellom Kristiansand og Lyngdal skal bli firefelts motorvei

Samferdselsdepartementet la torsdag fram et forslag om utbygging av E 39 mellom Kristiansand og Lyngdal til firefelts motorvei.

– Jeg er glad for at vi snart kan få satt spaden i jorda, og startet på byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Lyngdal. Strekningen er en av de viktigste transportårene i landet, og er særlig utsatt for ulykker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Strekningen Kristiansand vest-Lyngdal vest er i dag 80 kilometer lang, og med svært varierende standard. Siden 2005 har 17 personer mistet livet og 22 personer blitt alvorlig skadd i trafikkulykker på strekningen.

110 km/t

Utbyggingen innebærer utvidelse til firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t. Den blir 68 kilometer lang, og vil stort sett gå i ny trase. Reisetiden blir så godt som halvert, og ulykkene er forventet å bli betydelig redusert.

Prosjektet vil bli finansiert både med statlige midler og bompenger. Den statlige andelen utgjør 63 prosent.

Anleggsstarten er prosjektert til mai 2018, og første delåpning på strekningen er beregnet til 2021. Utbyggingen er beregnet til å koste 21,4 milliarder kroner.

– Vi er glade for å kunne starte jobben med å erstatte den tungt ulykkesbelastede E 39-strekningen fra Kristiansand til Lyngdal. Alt ligger til rette for byggestart allerede i mai 2018, sier utbyggingsdirektør Asbjørn Heieraas i Nye Veier AS, ansvarlig for prosjektet.