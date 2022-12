E18-tunnel under Sandvika kan bli kortere

Prisøkningen truer veien som tidligst kan stå klar i 2035, skriver Budstikka.

Arbeidene med nye E18 på det 4,4 kilometer lange strekket mellom Lysaker og Ramstadsletta går etter planen, og holder seg foreløpig innenfor kostnadsrammene på 19 milliarder kroner.

– Det er positivt, men krevende å holde kostnadene nede på det strekket. For etappe to mellom Blommenholm og Nesbru er det ikke like lystig. Her ser vi at det allerede nå er behov for korrigeringer, sier Statens vegvesens prosjektleder for E18, Tom Hedalen.

I februar la Vegvesenet fram et kostnadsoverslag på litt over 12 milliarder for E18 i en 3,6 kilometer lang tunnel under Sandviksåsen. I løpet av de siste månedene er det gjort nye beregninger av kostnadene. De viser at prisen har økt til rundt 15 milliarder kroner.

– Det nye kostnadsanslaget er fremdeles usikkert og det er ennå ikke kvalitetssikret. Men vi har en tydelig indikasjon på at prisen har gått opp med mellom to og tre milliarder kroner, sier Hedalen.

Han peker på stor prisvekst i markedet som årsak.

– Er det høy kostnad på veiprosjektet, så synker det samfunnsnyttige tilsvarende. Derfor er det så viktig å holde kostnadene nede. Det står masse veiprosjekter rundt om i landet i kø for å komme med i Nasjonal Transportplan, sier prosjektlederen.