E-tjenesten: Norsk gass har blitt et sikkerhetspolitisk anliggende for Europa

– Utviklingen det siste året har økt Norges geopolitiske betydning i russiske øyne, sier assisterende direktør Lars Nordrum i Etterretningstjenesten under fremleggingen av årets trusselvurdering.

Nato-søknadene til Sverige og Finland knytter Norge tettere til Østersjø-regionen, men det spiller også inn at europeiske land vil være avhengig av norske energileveranser i mange år.

– Norsk gass har blitt et sikkerhetspolitisk anliggende for Europa, sier Nordrum.

E-tjenesten mener krigen i Ukraina har forsterket Russlands behov for å befeste sine sikkerhetsinteresser i Arktis.

– Dette skyldes erkjennelsen av at Arktis neppe kan holdes utenfor konfrontasjonen med USA og Nato. Med det kan spenningen i nord øke, sier Nordrum.

I tiden fremover vil det bli stadig mer krevende å forutse russiske beslutninger angående Norge og norske nærområder, ifølge Nordrum.

– I Moskva sees Norge på som en del av et vestlig aggressivt kollektiv – og i mindre grad som en nabo. Dessuten nedskaleres russisk diplomatisk innsats i Vesten. Det kan påvirke hvor godt Russland forstår norske politiske standpunkt, sier han.

– Parallelt vil den russiske etterretningstrusselen mot Norge øke, både i søken etter innsikt i norske beslutningsprosesser og i jakten på teknologi.

Sabotasje er aktuelt

Også PST advarer om at Russland viser økt interesse for norsk energiinfrastruktur. I år mener PST at Russland vil forsøke å innhente informasjon om de fleste forhold ved norsk olje-­, gass-­ og kraftsektor.

PST-sjef Beate Gangås beskrev under fremleggelsen at Russland også kan være villig til å ta større risiko.

– Hvor langt Russland er villig til å gå er usikkert. Høstens angrep mot Nord Stream-gassledningene i Østersjøen viser imidlertid at vi lever i en tid der sabotasje er et aktuelt virkemiddel. Vi må ta høyde for at sabotasje kan skje også i Norge, sa hun

PST vurderer imidlertid slik virkemiddelbruk i Norge som lite sannsynlig.