PST: Advarer om mer industrispionasje rettet mot Norge

Mandag la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

– Fremmede stater vil også det kommende året bruke store ressurser på etterretningsoperasjoner mot mål i Norge, de vil blant annet forsøke å stjele informasjon, sa PST-sjef Beate Gangås under fremleggelsen.

De trekker frem Russland som den største trusselen. I år mener PST at Russland vil forsøke å innhente informasjon om de fleste forhold ved norsk olje-­, gass-­ og kraftsektor. I tillegg beskriver de et Russland som er ute etter norsk teknologi.

Mer industrispionasje

PST advarer om at Russland vil stå bak mer industrispionasje og forsøk på å anskaffe teknologi på grunn av sanksjonene etter Ukraina-krigen.

Forskningsområder av særlig interesse for fremmede stater: • metallurgi

• nanoteknologi

• cybersikkerhet

• kryptografi

• robotikk og autonomi

• bioteknologi

• kjemi

• mikro­elektromekaniske systemer

• akustikk og kjernefysikk

Kilde: PST

«For Russlands sivile og militære industri er vestlig teknologi ettertraktet. I tidligere år kunne russisk industri i større grad anskaffe dette lovlig. I 2023 vil det utvidede sanksjonsregimet og de skjerpede eksportrestriksjonene øke Russlands behov for vestlige varer, teknologi og tilhørende kunnskap», skriver PST i trusselvurderingen.

Les rapporten her.

PST-sjefen trekker også frem at Russland har behov for å erstatte materiale som har gått tapt i krigen. På grunn av dette forventer PST at Russland vil gjennomføre skjulte og fordekte anskaf­felsesforsøk i og via Norge i inneværende år.

PST kommer med en klar advarsel til norske bedrifter.

– Vi vurderer at fordekt anskaffelsesvirksomhet mot norske virksomheter vil øke i 2023, sa PST-sjefen under fremleggelsen.