Dyster utvikling for fiskebestanden i svenske farvann

– Torsken har det ikke bra. Den vokser dårlig og er mager, sier Johanna Mattila, forskningsleder for akvatiske ressurser ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

I den årlige rapporten fra SLU, på oppdrag for Havs- og vattenmyndigheten, har forskerne undersøkt bestanden for 49 ulike arter av fisk- og skalldyr. Den viser at det ikke bare er torsken som sliter. Gjedde-bestanden langs Østersjøens kystområder er i negativ utvikling, og det er også bestanden av lagesild, spesielt i Bottenvika.

– Der har fiskerne selv bestemt seg for å begrense fisket for å redde fiskens framtid, sier Mattila.

Status for kveite og gråsteinbit i Skagerrak og Kattegat, samt gjørs i Østersjøen, er så dårlig at forskerne vurderer at fisken bør fredes. Enda verre er det for ålen, mener de.

– Det har sett like dystert ut i flere år. Sverige har ganske bra kontroll på ålen i svenske farvann, men det finnes andre land som ikke er like påpasselig. Ålen påvirkes også av klimautfordringer og miljøødeleggelser, sier Mattila.