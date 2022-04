Dyrker mat i ørkenen med halvert vannforbruk

Selskapet Desert Control holder til på Forus på grensen mellom Sandnes og Stavanger. I sin tid dominert av Equinor og store oljeservicebedrifter. Nå er området blitt like mye arnested for ny miljøvennlig teknologi.

Desert Control har tatt mål av seg til å redde verdens matproduksjon. Intet mindre. Selskapets slagord «Making Earth Green Again» vil ikke daglig leder Ole Kristian Sivertsen ta æren for, men innrømmer at det var diskusjon om det kunne tas i bruk så lenge Donald Trump satt med makten.

Desert Control har utviklet en teknologi, kalt Liquid Natural Clay, en flytende leirblanding som forvandler ørkensand til fruktbar jord på under et døgn. Det høres for godt ut til å være sant, men selskapet har demonstrert at teknologien virker i flere pilotprosjekter, primært i De forente arabiske emirater (UAE), men også i USA.

Historien bak selskapet starter med danske Kristian P. Olesen, nå 73 år og bosatt på Vassøy utenfor Stavanger. Han har bakgrunn fra flere store prosjekter i oljeindustrien, men siden 2006 har han forsket på muligheten for å få planter til å vokse i sand - mye av tida sammen med sønnen Ole Morten, som nå jobber i selskapet som feltberedskapssjef. Sammen er de fortsatt de største eierne med en andel på litt over 18 prosent.

– Det vil være fantastisk om selskapet endelig lykkes. Jeg har brukt mange millioner og holdt på å gi opp flere ganger, sier Kristian P. Olesen til Teknisk Ukeblad.

Patentert teknologi

Teknologien er videreutviklet gjennom mange prosesser. Og teknologidirektør Tor Karlsen, som er sivilingeniør i teknisk kybernetikk, vil ikke røpe det han kaller «formuleringen»:

– Det er et sett av algoritmer og en reaktorprosess som ligger bak den leirblandingen som gir vekst i sandområder. Det jeg kan si er at blandingen må tilpasses hvert område basert på sandkorn-type, temperatur og vannkvalitet.

Teknologidirektør Tor M. Karlsen i Al Ain-ørkenen i Abu Dhabi i forbindelse med et prosjekt sammen med Mawarid. Sandkvaliteten må undersøkes før man definerer formelen som skal ligge til grunn for riktig blanding av leire og vann.

Leire er det mest utbredte sedimentet på jorda. Mineralkornene er gjerne mindre enn 0,002 millimeter og spaltes i bittesmå flak ned mot 1 nanometer. Når disse blandes med vann i en så tynn masse at den bare ser ut som, ja kaffe latte, fester sandkornene seg til leirflakene og holder på fuktigheten.

Kristian P. Olesen forteller at han var i Egypt i 2006 for å teste utstyr da han ble oppmerksom på at det var mangel på vann til jordbruksvanning, blant annet på grunn av et voksende ørkenlandskap langs Nilen-deltaet etter bygging av Aswandammen. Egypterne blandet leire i sand gjennom pløying og harving, men det var dyrt og krevde gjerne 100 kg leire på en kvadratmeter sand.

Kristian P. Olesen (t.v.) fra Vassøy utenfor Stavanger har jobbet for å realisere dyrking av grønnsaker med leirblanding i sand i over 15 år. Her er 73-åringen sammen med Huw A. Scott Foto: Privat

– Jeg fikk laget et verktøy som delte leiren opp i enkelte nanometer tykke flak. Vi tok kontakt med Desert Research Center som ville teste og verifisere leirblandingen. Det viste seg å bli svært vellykket. Vi fikk firedoblet avling med hvete med en tredjedel av vannforbruket. Landbruksministeren og hans folk kom for å se resultatet og ble begeistret. Det synet glemmer jeg ikke, forteller Olesen.

Allerede i januar 2007 hadde han skrevet og levert inn patentsøknaden i samarbeid med IP-konsulentselskapet Zacco. Dette er godkjent i over 60 land, men ikke i Norge.

Problemet var at Olesen ikke fant samarbeidspartnere som ville satse på å utvikle teknologien. Han var blant annet i Pakistan der han fikk leie et område på 50 hektar der han dyrket Moringatrær i tre år. I Abu Dhabi fikk han gjennomført et forskningsprosjekt med en publisert artikkel om erfaringene med å dyrke bl.a. blomkål, grønn pepper, Lady Fingers og gulrøtter med 45-50 prosent redusert vannforbruk.

Måtte valideres

For å korte ned en veldig lang og kronglete historie om veien fram til dagens børsnoterte selskap: Først da sønnen Ole Morten Olesen ved en tilfeldighet traff Brage Johansen, tidligere leder av Zaptech og nå CEO i Heimdall Power, skjedde det noe. Olesen fortalte hva han jobbet med og alt han hadde prøvd, Johansen sa seg villig til å hjelpe til med å finne noen i sitt nettverk som kunne bli med i styret og bidra til å profesjonalisere virksomheten.

Mot slutten av 2018 ble Knut Nesse involvert, han hadde nettopp sluttet som toppsjef i Nutreco, det nederlandske selskapet som driver med produksjon av fór til husdyr og fisk.

– Nesse ble fascinert av ideen han også og sa at han ville engasjere seg i selskapet og investere hvis han fikk gjennomføre en ekstern validering av teknologien. International Center for Biosaline Agriculture gjennomførte en studie av LNC-teknologiens egenskaper for ny gressvekst i Dubai. I mai 2019 kom rapporten fra studien der det ble dokumentert 47 prosent lavere vannforbruk med LNC-teknologien, forteller Sivertsen.

På dette tidspunktet jobbet han som direktør i iIT-selskapet Global Eagle, med kontor i Miami. Knut Nesse og Brage Johansen som i dag er henholdsvis styreleder og styremedlem i Desert Control, ba Sivertsen flytte hjem for å lede selskapet.

Høsten 2019 startet Sivertsen en due diligence-prosess hvor han ble enig med gründer Kristian Olesen om at eierskapet til patentene kunne overføres til selskapet. I tillegg ble det gjennomført en emisjon på 42 millioner og en ny validering for å teste om teknologien også kunne avle grønnsaker.

Utviklet feltfabrikk

– Vi ville gå videre fra gress til landbruk. For å oppnå dette måtte vi utvikle en feltfabrikk. I løpet av 2020 fikk vi gjort skikkelig engineering og klarte på den første enheten å produsere 7000-8000 liter med flytende nanoleire i timen. Vårt mål er å oppnå en produksjon på 15.000 liter i timen ,og nå har vi et cluster på åtte produksjonsenheter i Dubai, sier Sivertsen.

Tilbakemeldingene fra samarbeidspartnere i UAE har vært utelukkende positive. Det gjelder spesielt teknologiens muligheter for å spare grunnvann og redusere energiforbruket som går med til å avsalte sjøvann, men også mulighetene for å bli mer selvforsynte med mat. I dag importeres over 90 prosent av maten, noe som kan vise seg å bli skjebnesvangert om det oppstår en forsyningskrise slik vi nå ser tendenser til i forbindelse med krigen i Ukraina.

På dette testfeltet til International Center for Biosaline Agriculture (ICBA), i et ørkenområde utenfor bygget til Ministry of Climate Change and Environment i Dubai, ble det sådd i mars 2020.

– Et palmetre trenger 1000 liter vann annenhver dag, og bare i Emiratene er det 40 millioner daddelpalmer. At man med vår teknologi kan slippe å vanne hver dag, men bare hver andre eller tredje dag er interessant for myndighetene i UAE, sier Sivertsen.

I desember inngikk Desert Control en strategisk samarbeidsavtale med det store selskapet Mawarid Holding Investment som har en rekke datterselskaper innen naturforvaltning og jordbruk med ca. 11.000 ansatte. De har sammen etablert et nytt selskap i Abu Dhabi, Mawarid Desert Control, som skal kunne ta i bruk LNC-teknologien i 438 skog- og naturreservater med et samlet areal på 200.000 hektar.

– Dette er et partnerskap hvor vi skal disponere produksjonsmidlene for levering av ferdigprodusert leire, mens Mawarid skal bruke sine ansatte og vanningsanlegg. På den måten får vi tilgang til et stort marked uten at vi trenger å bygge opp en stor arbeidsstyrke.

I løpet av fem måneder hadde Desert Control og ICBA klart å dyrke fram perlehirse, vannmeloner og squash. Resultatet var så oppsiktsvekkende at det ble laget innslag på TV-stasjonene CNN og BBC, samt lokalt i Dubai.

Sivertsen, som var selskapets første fast ansatte, har likevel måttet ansette stadig flere ingeniører og operatører. En av de første han rådførte seg med, var tidligere teknologidirektør i oljeserviceselskapet National Oilwell Varco, Hege Kverneland. Også hun har forlatt oljeindustrien og har nå en 20 prosent stilling i Desert Control.

– Jeg har aldri sett et selskap med større potensial enn dette. Vi skal bokstavelig talt gjøre verden grønnere. Min oppgave er mer å være en sparringspartner om teknologiutvikling og skalering siden jeg har så mange år bak meg i et stort amerikansk selskap, sier Hege Kverneland.

Imponerte Bill Gates

Desert Control teller nå over 50 ansatte og skal i løpet av kort tid bli over 70 ansatte. Nylig åpnet de et avdelingskontor i Maricopa i Arizona ettersom det er størst marked for selskapets teknologi i de tørreste delstatene.

– Vi har nå fått LNC i bakken i Arizona gjennom et partnerskap med universitetet og Yuma County Cooperative Extension. Der har vi dyrket paprika og vannmelon. Vi har et valideringsprosjekt gående for å vise hvordan et område med dyp sand kan gi god vekst av planter, sier teknologidirektør Tor Karlsen. Han har jobbet med robotisering og automatisering i Tomra og boreteknologiselskapet Canrig.

– Det er ikke tilfeldig at så mange av oss kommer fra oljeindustrien. For det første dreier dette seg også mye om mekaniske systemer i form av pumper og ventiler. For det andre er det mye talent som gjerne vil over til mer bærekraftige bransjer, sier Hege Kverneland. Desert Control har nå 12 reaktorer i Abu Dhabi med en samlet kapasitet på 180.000 liter i timen. Planen er å fordele disse på tre anlegg. Antall enheter vil variere med behovet for vanning med LNC.

– Det er ikke noe poeng for oss å bygge enhetene i Norge når de skal brukes i en annen del av verden og det er heller ikke noe poeng å bygge en stor energisløsende fabrikk. Vi bruker det vannet de ellers ville brukt, sier Sivertsen.

: I løpet av 38 dager under pandemien ble det prodousert vannmeloner som Desert Control og ICBA donerte til Red Crecent (Røde Kors) i Dubai. Familiene ga dem navnet «fruits of hope from the desert».

Men leire må selskapet hente fra andre land, for eksempel India eller Marokko som har store forekomster. Transporten av leire gir et lite minus i klimaregnskapet, mens energiforbruket for å lage LNC er lite. Teknologidirektør Tor Karlsen sier at de må bruke dieselaggregat for å ha strøm til å lage blandingene om de er ute i et ørkenlandskap.

– Vi trenger i dag rundt 60 kW for å drive blandingsreaktoren, og da bruker vi opptil en kilo leire for å kunne behandle en kvadratmeter med LNC.

– Hvor ofte må behandlingen gjentas?

– Dette er en slags hjertestarter for jordsmonnet. Ved å tilføre leirmineraler til sandbasert, utarmet jordsmonn så øker jordens evne til å holde på vann og næringsstoffer. Dette bidrar til stabilisering av temperatur og bedre groforhold. Dermed kan en leirbehandling være nok, men det vil gjerne være en fordel med et mindre påfyll etter tre-fire år, sier Karlsen.

Ole Kristian Sivertsen forteller at Bill Gates ble begeistret for teknologien da han fikk anledning til å forklare ham hvordan dette skal fungere under Expo 2020 i Dubai. Sivertsen skal oppholde seg mye i Emiratene utover våren for å skalere produksjonen. Mawarid Desert Control fikk lisens til å starte 29. mars.

– Vi skal tenke stort, men bygge smått på de avtaler vi har i UAE og USA i første omgang. Markedet globalt er enormt siden 110 land har sandrik jord. Ifølge FN blir 12 millioner hektar fruktbar jord til ørken hvert år, det vil si 2000 fotballbaner i timen, sier Ole Kristian Sivertsen.

Artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 4/2022