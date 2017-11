Hydro i Brasil tørker bauksittavfallet og følger bransjens regler for tryggg lagring.

AVFALL SOM RESSURS

Dumt spørsmål ga ideen til det som kan løse to miljøproblem

Kan vi bruke aluminium i stedet for stål til armering av betong? Svaret er nei. Men norske forskere og bedrifter jobber for å kunne endre svaret til ja. Og samtidig løse et avfallsproblem.