«Dumme hus» vil få skyhøye strømregninger fra 2022

Så langt har vi hatt en fast nettleie, men fra og med 1. januar blir den effektbasert.

Det betyr at du må betale i forhold til hvor mye strøm du bruker på én gang. Si at du kommer hjem fra jobb, setter bilen på lading, slår på komfyren samt lys og varme, da vil du mest sannsynlig få en betydelig økning i selve strømprisen, men snart også i nettleien.

Du er smartere enn huset ditt

Så mye svingte strømprisen i løpet av noen ettermiddagstimer.

En rekke strømselskaper har allerede vist at det er mulig – og enkelt - å redusere energikostnadene ved i større grad å bruke energien når den er billig. Norske Tibber garanterer for eksempel 20 prosent lavere strømpris dersom du bruker smart lading med en Easee-lader. Dette kan de gjøre fordi de styrer ladingen til når strømprisene er lavest.

Mange tror timepriser for strøm er noe som kommer en gang i fremtiden, men det har kommet for lenge siden. 13. juni i år var det faktisk 4850 prosent (!) prosent dyrere å bruke strøm klokken 18 om kvelden enn klokken 12 om ettermiddagen – prisen var 1 øre klokken 12 og 48,5 øre seks timer senere.

Det betyr at dersom du ladet elbilen klokken 18 i stedet for klokken 12, var ladekostnaden din 4850 prosent høyere.

Hvordan fungerer dette i praksis?

La oss se på varmekabler. Dersom du har en hytte på fjellet, vet du at det fort tar to dager før badegulvet er varmt. Dette skyldes at betongen må varmes opp før det blir varmt i gulvet. Fordelen med dette er at betongen også holder på varmen, noe som igjen betyr at potensialet for smart styring er stort.

I dag fungerer varmekablene slik at dersom du lar døren stå på gløtt og temperaturen synker med 0,5 grader, slår kablene seg automatisk på og kjører på full kraft frem til ønsket temperatur er oppnådd, og er dette uavhengig av om strømprisen på dette tidspunktet er på sitt høyeste. Har du smart styring av varmekablene, tillater du gjerne et litt større temperaturfall og varmer heller opp igjen gulvet litt senere på dagen, når strømmen kanskje bare koster en brøkdel. 0,5 grader temperaturfall kjenner man ikke, og det går derfor ikke ut over opplevd komfort. Ingen merker med andre ord noe, bortsett fra lommeboken din, som får det mer komfortabelt.

Nå får vi den store endringen!

Flere vil nok tenke at det uansett er nettleien som spiser opp halvparten av strømregningen, så hvorfor gidde å bruke tid på spare noen få kroner på å justere dette? Men nå er det altså vedtatt, det blir nye nettleie-modeller fra 01.01.2022, og dette endrer dramatisk på situasjonen.

Det smarte blir billigere

Så langt har det stort sett vært de spesielt interesserte som har adaptert dette til smarte hjem, og det er ikke rart når kostnadene for litt smarte dingser gjerne tar mange år å tjene inn igjen. Forrige gang artikkelforfatteren regnet på kost/nytte for sitt smarte hjem, var nedbetalingstiden 110 år, men så er det kanskje ikke alle som har 1417 sensorer i hjemmet sitt.

Med den nye nettmodellen vil trolig svært mange flere oppdage fordelene med å gjøre hjemmet sitt smartere. At smarte komponenter til hjemmene våre blir billigere og billigere, gjør dette langt mer tilgjengelig. Nye hvitevarer er allerede smarte, og det samme er ladestasjonene. I tillegg ser vi at strømselskapene kommer med apper som gjør at du kan installere løsningene med enkle tastetrykk.

Incentiver til å bygge annerledes?

Kanskje blir den nye nettleiemodellen også incentivet vi trenger for å bygge smartere, samt tenke synergier mellom ulike bygg? Kanskje vil vi se at borettslaget deler effekten sin med naboen, næringsbygget. Her ligger det enormt potensial, da «hjerterytmene» for de to er helt forskjellig.

Kanskje vil også solceller endelig bli en god investering? Vi har så langt sett at det å anlegge solceller på private hustak i mange tilfeller ikke har vært en god nok investering på grunn av en høy inngangspris. Men hva om solenergien kan hjelpe oss med å balansere energien vår bedre? Eller er det kanskje nå batteriene i bilene våre spiller på lag med husene våre og leverer tilbake billig ladet energi når strømkostnadene er høye? Når det gjelder solceller, finnes det imidlertid alternativ til kjøp gjennom blant annet Edea og Otovo, som gjør det hele både smart og bærekraftig for deg.

Vi blir helt ville når bensinprisen faller med 10 prosent, men når strømprisen er på «95 prosent salg», da er det svært få som vet om det og slår til!