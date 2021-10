Dronen holdt seg i lufta i 18 dager – med solenergi

Det er i bunn og grunn et ubemannet seilfly, men utstyrt med to små propeller der hver 0,45 kW motor drives av solceller. Airbus kunngjør nå resultatene av testflyvningene som Zephyr S gjennomførte i løpet av sommeren.

13. september landet farkosten i Arizona. Hovedmålet med testen var at dronen skulle vise at den kan fly utenfor det avgrensede luftrommet, og dele plassen med kommersielle fly. Samtidig ble det satt ny rekord i droneklassen – med en høyde på 23.193 meter.

I tillegg til fire tester i lavere høyder, ble det gjort to besøk i stratosfæren, som hver varte i omtrent 18 dager. Det gir 36 dager i stratosfæren med to starter. Airbus mener imidlertid at Zephyr Solar High Altitude Platform System (HAPS) i teorien burde kunne være i luften i opptil seks måneder.

Så langt har dronen til sammen 2.435 flytimer, og i de siste testene bar den en last i form av «OPAZ», som står for Optical Advanced Earth Observation system for Zephyr.

Men tanken er at plattformen også kan brukes til å levere kommunikasjon og forbindelse til sivile så vel som militære aktører - samt som for ulike typer overvåking, for eksempel i forbindelse med skogbranner.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.