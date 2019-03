Drone ved Sola førte til omdirigering av fly

Flytrafikken ble omdirigert etter at det ble oppdaget en drone nær en av landingsbanene på Stavanger lufthavn Sola søndag

Lufthavnen ble varslet om dronen klokken 12.20, skriver Stavanger Aftenblad. Tårnet ble informert og omdirigerte flytrafikken for å unngå det aktuelle området.

Politiet søkte etter dronen og piloten søndag, men uten resultat.

De siste månedene har avganger ved London-flyplassene Heathrow og Gatwick blitt stanset etter droneobservasjoner. Det ble fullstendig kaos da sistnevnte flyplass stengte midt i juletrafikken.

– Det å ikke ha kontroll på luftrommet er veldig kritisk, sa Steinar Måland til Aftenbladet for en måned siden. Han er leder for plass, brann og redning på Sola. Det er installert en fugle- og droneradar ved flyplassen. To ganger har det vært nødvendig å stanse all trafikk ved flyplassen på grunn av uvettig droneflyging.