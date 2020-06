Dramatisk allmøte: Luftfartskrisa rammer hardt på Kongsberg

Luftfarten er midt inne i en voldsom krise. Det har kanskje vært mest oppmerksomhet rundt flyselskapene og folk flests avlyste ferieturer, og dernest flyprodusentene.

Men underleverandørene rammes selvsagt også. En av dem er GKN Aerospace Norway på Kongsberg. Her frykter ledelsen nå at de må si opp 150 over sommeren.

Det utgjør om lag en tredel av arbeidsstokken i selskapet som produserer komponenter til sivile og militære flymotorer.

Tar mange år å hente inn

GKN Aerospace sendte ut en pressemelding om dette onsdag ettermiddag etter at direktør Peter Hjortsberg hadde kommet med det dramatiske budskapet på et allmøte.

– Årsaken til at vi går ut med dette før sommerferien, er at usikkerheten i organisasjonen er stor. Mange stiller spørsmål om fremtiden og om det vil bli oppsigelser, og vi ønsker å være åpne, ærlige og transparente med det vi vet – spesielt i den vanskelige tiden vi er inne i. Vi håper at uro basert på kunnskap er bedre enn uro basert på spekulasjoner, sier han ifølge Laagendalsposten (krever abonnement) som omtalte saken først.

I pressemeldinga påpeker GKN at covid-19 har rammet den sivile flyindustrien med en kraft de ikke har sett tidligere, og som de neppe tror vil bli hentet inn de nærmeste årene.

– Så langt har vi søkt løsninger gjennom de nasjonale støtteordningene ved bruk av permitteringer. Nå må vi imidlertid tilpasse oss våre kunders reduserte behov, skriver det britiskeide selskapet.

F-35-kontrakt ut 2026

Komponentene som produseres på Kongsberg er i all hovedsak akslinger, ledeskovler og turbinhus til både sivile og militære flymotorer.

Når det gjelder sivile motorer, er det for eksempel deler til lavtrykksturbinhuset og ledeskovler til CFM56-motoren fra CFM International, som eies av amerikanske GE og franske Safran, og som blant annet brukes på Boeing 737 og Airbus 320.

I tillegg leverer selskapet blant annet den bakre turbinstrukturen til GEnx-motorene som sitter på Boeing 787 Dreamliner og Boeing 747-8 og høytrykkskompressoraksling til Boeing 777-motoren GE90-115B.

Virksomheten startet opp i 1976 som følge av en gjenkjøpsavtale tilknyttet F-16-anskaffelsen for å produsere deler til F100-motoren fra Pratt & Whitney.

GKN lager deler til Norges nye jagerfly også. De har kontrakt på å produsere lavtrykksturbinhus, akslinger og diffusorhus til F-35-motoren F135 ut 2026. Avtalen fra november 2018 inkluderte også en forlengelse av eksisterende kontrakt for levering av flere typer akslinger til F100-, JT8D- og FT8-motorer fra P&W.

Selskapet ble skilt ut fra Kongsberg våpenfabrikk i 1987 og het Norsk jetmotor fram til staten solgte selskapet til Volvo i 1998. Britiske GKN overtok Volvo Aero i juli 2012, og den norske avdelingen gikk da fra å hete Volvo Aero Norway til GKN Aerospace Norway.