Dollarkurs kan gi milliardsprekk for kampflykjøpet

Dollarkursen regjeringen har lagt til grunn for resten av kampflykjøpet, vil medføre at det finansielle taket for prosjektet blir sprengt, ifølge Klassekampen.

Regjeringen har lagt til grunn at dollaren skal holde seg på 7,70 kroner for resten av kampflykjøpet, skriver avisen. Prognosene ligger imidlertid et godt stykke unna den reelle dollarprisen på rundt 8,77 dollar.

Klassekampen har beregnet at den totale regningen for nye kampfly vil ende på 88,8 milliarder kroner, godt over Stortingets kostnadsramme på 85,1 milliarder. Avisen har tatt utgangspunkt i prognosene i statsbudsjettet, innhentede tall fra Forsvarsdepartementet og dagens dollarkurs.

Kronen må styrke seg betraktelig for at dollarkursen ikke skal bidra til en storsprekk, skriver avisen. Statistikk fra Norges Bank viser at dollarkursen ikke har vært nede på 7,70 kroner siden februar i fjor.

Prisen synker

Regnestykket er likevel ikke så enkelt. Prisen per fly er nemlig på vei ned.

Som forutsatt går prisen på flyene ned etter hvert som produksjonsratene per serie øker. Den såkalte enhetsprisen, som beskriver fly og motor uten tilleggsutrustning, lå på 114 millioner dollar for de to første flyene Norge mottok.

Enhetsprisen kontraktsfestes mellom Lockheed Martin og det flernasjonale partnerskapet og er lik for alle kjøpere.

De seks flyene som Norge mottok i 2018, kostet 96,6 millioner dollar, og ble ifølge Forsvarsdepartementet realisert om lag halvannen million dollar lavere enn planlagt.

Flåten på Ørland består foreløpig av 12 fly. De nyeste ble levert tidligere denne måneden, da TU var til stede.

Mangler deler

Tidligere i vår kom det også fram i en amerikansk rapport at det er delemangel for F-35. Det betyr også at de norske flyene er på vingene mindre enn de egentlig skal. Det bekreftet generalmajor Morten Klever, direktør for det norske kampflyprogrammet, overfor TU:

– Tilgjengelighet på norske fly på Luke Air Force Base er på lik linje med alle fly i partnerskapet. Flyene våre på Ørland flystasjon flyr noe mindre enn planlagt, men tilstrekkelig til at Luftforsvaret skal kunne erklære IOC som planlagt, skriver programdirektøren i en epost.

IOC er det samme som initiell operativ evne.

Verken forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) eller Forsvarsdepartementet svarte på Klassekampens forespørsler, men statsminister Erna Solberg (H) har tidligere denne måneden avvist kostnadssprekk i kampflyprogrammet, men erkjent at kostnadene vil bli «litt større».