Dødsulykke ved Arendal: - Teslas Autopilot gjorde at føreren var mindre engasjert i kjøreprosessen

29. mai 2020 kjørte en Tesla på en vogntogfører på E18 ved Arendal. Vogntogføreren hadde stoppet semitraileren sin på vegskulderen for å sikre lasten, men omkom etter sammenstøtet. Nå er Statens havarikommisjons (SHT) rapport fra ulykken publisert.

I rapporten kommer det fram at Teslas Autopilot-system var aktivert på ulykkestidspunktet. Havarikommisjonen «mener at føreren har vært mindre engasjert i kjøreprosessen på grunn av bruken av førerstøttesystemene i personbilen, i kombinasjon med veiutformingen...» skriver de.

Autopilot er et førerstøttesystem og det var ikke konstruert for å oppdage konflikt med en person i kjørebanen, eller iverksette automatisk nødbremsing eller en unnamanøver i situasjonen som oppstod, påpeker SHT.

Personbilførerens forståelse av Autopilot var at det ville holde personbilen i høyre kjørefelt og holde avstand til eventuelle kjøretøyer foran ham i samme kjørefelt, står det i rapporten.

Det er imidlertid ikke Autopilot som får mest kritikk av SHT.

Sterk kritikk av Vegvesenet og Nye Veier

Kommisjonen mener utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling var de viktigste faktorene ved ulykken.

Vogntoget ble stående delvis ute i det høyre kjørefeltet etter at det stanset, til tross for at føreren av vogntoget hadde utnyttet hele den tilgjengelige bredden av veiskulderen.

SHK retter sterk kritikk mot Statens vegvesen og Nye Veier: «Undersøkelsen har vist at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av Statens Vegvesen og Nye Veier ved prosjektering og bygging av veistrekningen», skriver kommisjonen.

Spesielt fraviksbehandlingen gjort av Statens vegvesen blir kritisert. Sikkerheten ble ikke tilstrekkelig ivaretatt i dette tilfellet, mener SHT.

TU har tatt kontakt med Vegvesenet og Nye Veier for tilsvar.

– Foreløpig er det vanskelig for oss å kommentere. Vårt grunnsyn er at dette er en trygg vei, også må man forebygge ulykker på mange måter. Det arbeidet er vi i gang med, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier til TU.

Fem tilrådinger

Havarikommisjonen fremmer fem sikkerhetstilrådinger i forbindelse med ulykken: