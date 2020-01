Dobbel plastkork på juiceflaske provoserer: – Som å pakke dritt inn i sølvpapir og kalle det konfekt

Du har sikkert sett den i butikkhyllene. Siden 2013 har Tine solgt juice med en stor, svart plastkork.

Den skjuler noe mange kanskje ikke vet: Inne i den store plastkorken befinner det seg en helt vanlig, liten plastkork.

Den lille korken forsegler flasken, slik som andre, vanlige korker. Den store korken fungerer på sin side bare som en stor hatt for den lille korken.

Hvorfor bruker Tine-merket Sunniva en slik kork?

Det viser seg at TU ikke er den eneste som lurer på dette. Marianne Bjørnstad spurte Sunniva om følgende på Facebook helt tilbake i 2015: «Hvorfor har dere så stor og klumpete kork på sunniva presset juice? Har den noe å si for kvaliteten av juicen eller er det bare lite miljøvennlig bruk av plast?»

Karaffel-looken

Sunniva svarte Bjørnstad:

«Hei! Korken på Sunniva Presset-flaskene er et nødvendig element for å skape karaffel-looken. Vi ønsker at Sunniva Presset skal serveres i noe som er mer enn en ordinær flaske. Karaffelflasken gir en ekstra verdi til de forbrukerne som ønsker noe pent å sette på bordet, men har ikke noen betydning for kvaliteten på selve juicen. Sunniva Presset-karaffelen er etter vår mening med på å signalisere kvalitet og god smak, noe som er bærende for Sunniva Presset-serien. Flasken pantes uten kork, og korken legges sammen med annet plastavfall for gjenvinning.»

– Jeg synes det er helt idiotisk å legge til ekstra plast fordi de skal ha en «karaffel-look». Det er utrolig at de fortsatt har en så miljøskadelig løsning i 2020, sier Bjørnstad til TU.

– Å putte en stor kork på juiceflaska for å få den til å se bedre ut enn andre juicer er i mine øyne som å pakke dritt inn i sølvpapir og kalle det konfekt, fortsetter Bjørnstad.

Går ut i naturen eller til forbrenning

Korken er laget av den fossile plasttypen polypropylen. Zero-rapporten «Utslippsfri plast» anslår at det kreves 74 megajoule (MJ) for å produsere én kilo polypropylen, tilsvarende 20,6 kilowattimer.

– Dette er et typisk eksempel på helt unødvendig bruk av plast, sier Sandra Baldvinsson Sotkajærvi, rådgiver i Framtiden i våre hender (FIVH).

Hun fremhever spesielt to elementer som gjør bruken uheldig.

– Det er veldig mye svinn med korker, ettersom de ikke henger fast i produktet. Derfor finner man ofte korker ute i naturen, sier Sotkajærvi.

Selve juiceflasken kan pantes, men på flasken presiseres det at den skal pantes uten den svarte korken: Korken går nemlig ikke i pantesystemet. Produsenten skriver videre at korken skal sorteres som plastemballasje. Det bringer oss til Sotkajærvis andre poeng:

– De fleste gjenvinningsanlegg klarer ikke å sortere ut den svarte plasten, så korken går trolig rett til energigjenvinning, sier hun.

Hun forklarer at pigmentet carbon black ikke reflekteres i de fleste av dagens optiske sorteringsmaskiner. Den sorte korken blir dermed trolig heller ikke sortert for gjenbruk, og går til forbrenning.

Plastløftet

– De fleste jobber med å gå bort fra svart plast av nettopp denne grunn. Denne saken blir jo bare dummere og dummere, sier Sotkajærvi.

Hun understreker at plast som brukes riktig er et fantastisk produkt, men at vi må bli kvitt det enorme overforbruket av engangsplast.

Tine er medlem i Grønt Punkt Norge, som finansierer returordningene. Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge sier hun ikke kan kommentere Tines valg av emballasje i konkrete enkelttilfeller. Hun forteller at Tine er blant de selskapene som deltar i Plastløftet, et arbeid som forplikter selskapene til å:

Øke bruken av resirkulert plast Unngå unødvendig bruk av plast Designe sin emballasje for gjenvinning

– Vi er veldig imponert over alt Tine gjør for å bruke emballasje som er mest mulig miljøvennlig, sier Ljøstad.

– Gjelder det også i dette tilfellet?

– Dette gjelder på generelt grunnlag, sier Ljøstad.

Bjørnstad er ikke særlig imponert over det hun kaller dobbeltmoral hos Tine.

– I markedsføringen bruker de naturen som virkemiddel. «Sunniva – Naturligvis» sier de i reklamene. De har inngått et samarbeid med Miljøagentene for å hjelpe biene. De skriver om temperatur og den varierte naturen frukten plukkes i som argument for hvor fantastisk denne juicen er. Jeg blir rett og slett provosert over hvor tydelig den dobbeltmoralen er, sier Bjørnstad.

Jobber med kartong

Tine skriver i en epost til TU at designet er ment å speile en juicekaraffel og at korken er laget av et materiale som kan gjenvinnes som vanlig plastemballasje. Videre svarer selskapet:

«Tine har mål om kun å bruke fornybart og resirkulert material i sin emballasje innen utgangen av 2023. Siden 2015 har vi redusert bruken av plast med over 300 tonn. Vi jobber målrettet for å redusere plastbruken og øke materialgjenvinning. For Sunniva Presset på karaffel PET-flaske jobbes det med en overgang til kartong da vi har som ambisjon å ikke ha plastflasker i Sunniva juice sortimentet.»

Teknisk Ukeblad har sendt flere spørsmål til Tine vedrørende de spesifikke elementene omtalt i denne saken. Tine svarer kun med det som er sitert over og sier at de vil trenge mer tid for å svare på alle spørsmålene.