DNV GL og Teknologisenter Mongstad slår seg sammen om CO2-fangst

Stadig flere internasjonale selskaper ser til teknologisenteret på Mongstad (TCM) for å teste og verifisere ny teknologi for karbonfangst.

Den siste i rekken var ingeniør- og konstruksjonsgiganten Fluor, som har base i USA. Dette markerte deres største kunde hittil.

– Med de resultatene vi har hatt den siste tiden opplever vi at interessen for TCM øker kraftig rundt om i verden.

Det sa forretningsutviklingssjef i TCM, Bjørn-Erik Haugan, til TU tidligere i oktober.

– Selskaper må vente på tur

Etter noen svært tunge år for teknologisenteret utenfor Bergen, har de nå såpass mange selskaper som vil bruke senteret at de har måttet be flere av dem vente på tur, ifølge Haugan.

– Det er full aktivitet ut over 2022, sier han.

Særlig amerikanske selskaper har fattet interesse for TCM den siste tiden.

Nå har også TCM signert en intensjonsavtale med DNV GL for å kunne tilby felles tjenester til teknologiutvikling innen CO2-fangst.

Kommer raskere ut i markedet

Konsekvensen av samarbeidet er at de to nå kan levere felles rådgivnings- og verifiseringstjenester. Når selskaper kommer til Mongstad for å teste sine teknologier, kan produktene deres også bli verifisert av DNV GL, slik at de kommer raskere ut i markedet.

TCM Teknologisenteret på Mongstad utenfor Bergen er verdens største anlegg for testing, verifikasjon og utvikling av teknologier for CO2-fangst.

Startet opp i 2012, og eies av Gassnova (77,55%), Equinor (7,5%), Shell (7,5 %) og Total (7,5%).

– Verifisering og rådgivningstjenester er en naturlig videreføring av tjenestene våre, uttaler daglig leder i TCM, Ernst Axelsen, i en pressemelding.

Det samme uttaler daglig leder, Liv Hovem i DNV GL, som har jobbet med CO2-fangst og lagring i 25 år.

Vektlegger karbonfangst som klimatiltak

Målsettingen til de to aktørene er at teknologien som testes og verifiseres skal være klar for anvendelse i full skala. Da må de naturligvis tilfredstille en rekke globale krav og reguleringer.

DNV GL legger vekt på karbonfangst- og lagring i deres framskrivning av de globale energiforbruket - Energy Transition Outlook 2018.

De mener bruken av karbonfangst- og lagring må øke om en skal ha noe som helst sjanse til å nå målene i Paris-avtalen.