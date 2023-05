DN: Havvind-subsidiene kan bli høyere enn planlagt

I en proposisjon til Stortinget før påske foreslo regjeringen en statlig prisgaranti for strømmen på havvindfeltet Sørlige Nordsjø II på 66 øre per kilowattime og at den vil begrense subsidiene til 15 milliarder kroner. Havvindbransjen skal tidligere ha advart om at den må ha høyere subsidier,

– Anslaget var basert på tall fra NVE. Underveis har det kommet informasjon som kan bety at tallet kan bli noe høyere. Nå ligger saken i Stortinget og vil bli behandlet der, sier olje- og energiminister Terje Aasland til DN.

Sørlige Nordsjø II er det første trinnet i havvindsatsingen på norsk sokkel. Ifølge proposisjonen tar ikke anslagene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) høyde for de store kostnadsøkningene som har kommet de siste par årene. Ifølge DN foreslo departements eksterne konsulenter opprinnelig å sette den såkalte reservasjonsprisen 15 prosent over kostnadsanslagene til NVE.

I et skriftlig svar fra Aasland til Stortingets energi- og miljøkomité, kommer det frem at konsulentene tok kontakt med departementet etter at proposisjonen ble publisert og oversendte nye beregninger med en reservasjonspris på 90 øre per kilowattime. Reservasjonspris er maksprisen staten er villig til å garantere for strømmen. Selger produsenten kraften for en lavere pris i markedet, dekker staten forskjellen.

Leder i Energikomiteen Marianne Sivertsen Næss (Ap) sier til DN at de er godt i gang med å komme med en innstilling, men vil ikke gå inn på konkrete detaljer om støttenivået.